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  1. В Україні

Яку одноразову грошову допомогу можна отримати в разі підписання контракту зі ЗСУ: відповідь Міноборони

15:47, 25 червня 2023
Щоб отримати допомогу, потрібно написати рапорт на ім’я командира.
Яку одноразову грошову допомогу можна отримати в разі підписання контракту зі ЗСУ: відповідь Міноборони
Джерело фото: armyinform

У Міністерстві оборони України розповіли про одноразову грошову допомогу в разі підписання контракту зі ЗСУ.

Так, вона становить:

  • 21 472 грн – для осіб рядового складу
  • 24 156 грн – для осіб сержантського та старшинського складу
  • 26 840 грн – для осіб офіцерського складу

Виплачується одразу.

Передбачена військовим:

  • які приймаються на посади рядового складу строком на 3 роки;
  • на посади сержантського та старшинського складу на 3 роки й більше;
  • офіцерського – рік і більше;
  • на 5 років і більше – призначенні на посади сержантського, старшинського та офіцерського складу після закінчення ВВНЗ.

Щоб отримати допомогу, потрібно написати рапорт на ім’я командира.

Грошова допомога не виплачується:

  • особам рядового складу, які під час служби за контрактом уклали інший – на посаду сержантського та старшинського складу;
  • особам сержантського та старшинського складу, яких під час дії контракту прийнято на службу за контрактом осіб офіцерського складу.
  • особам офіцерського складу, які під час проходження кадрової служби підпишуть контракт.

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