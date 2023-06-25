Яку одноразову грошову допомогу можна отримати в разі підписання контракту зі ЗСУ: відповідь Міноборони

У Міністерстві оборони України розповіли про одноразову грошову допомогу в разі підписання контракту зі ЗСУ.
Так, вона становить:
- 21 472 грн – для осіб рядового складу
- 24 156 грн – для осіб сержантського та старшинського складу
- 26 840 грн – для осіб офіцерського складу
Виплачується одразу.
Передбачена військовим:
- які приймаються на посади рядового складу строком на 3 роки;
- на посади сержантського та старшинського складу на 3 роки й більше;
- офіцерського – рік і більше;
- на 5 років і більше – призначенні на посади сержантського, старшинського та офіцерського складу після закінчення ВВНЗ.
Щоб отримати допомогу, потрібно написати рапорт на ім’я командира.
Грошова допомога не виплачується:
- особам рядового складу, які під час служби за контрактом уклали інший – на посаду сержантського та старшинського складу;
- особам сержантського та старшинського складу, яких під час дії контракту прийнято на службу за контрактом осіб офіцерського складу.
- особам офіцерського складу, які під час проходження кадрової служби підпишуть контракт.
Підписуйтесь на наш telegram-канал t.me/sudua та на Twitter, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.