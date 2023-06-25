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Что будет дальше с Большой Палатой Верховного Суда: проблемы и перспективы

«Судебно-юридическая газета» проанализировала, по крайней мере, часть проблем в деятельности Большой Палаты Верховного Суда

Депутаты решили не менять доплаты полицейским и спасателям

Рабочая группа по доработке законопроекта о доплатах военным исключила из него нормы о доплатах полицейским и спасателям.

Депутаты хотят расширить перечень волонтеров, сборы которых освобождается от налогообложения

Комитет Верховной Рады рекомендует депутатам одобрить законопроект о расширении перечня волонтеров, помощь которых освобождается от налогообложения.

Верховный Суд объяснил, подлежит ли отдельному апелляционному обжалованию определение следственного судьи, которым отменено постановление следователя о приостановлении досудебного расследования

Сторона обвинения считала, что следственный судья постановил определение, не предусмотренное положениями УПК, и оно может быть обжаловано исходя из общих принципов судопроизводства.

Раде предлагают запретить регистрацию и снятие с регистрации машин автовладельцев – должников

Правительство зарегистрировало законопроект, которым предлагается не регистрировать авто, в случае наличия задолженности у автовладельца.

  1. В Украине

Google запускает онлайн-курс об искусственном интеллекте, который обучает компьютер самостоятельно выполнять разные задачи

16:21, 25 июня 2023
Курс Machine Learning Bootcamp продлится 2 месяца.
Google запускает онлайн-курс об искусственном интеллекте, который обучает компьютер самостоятельно выполнять разные задачи
Источник фото: thedigital.gov.ua

Google запускает онлайн-курс Machine Learning для украинцев при поддержке Минцифры.

Цель – помочь девелоперам получить теоретические и практические знания по машинному обучению для облегчения поиска работы. Машинное обучение (machine learning) — это раздел искусственного интеллекта, который обучает компьютер самостоятельно выполнять различные задачи.

Как рассказали в Минцифры, во время курса участники будут изучать TensorFlow – один из самых популярных фреймворков глубинного обучения (deep learning) с открытым кодом.

Курс Machine Learning Bootcamp продлится 2 месяца - с 6 июля по 6 сентября 2023 года. Программа направлена на специалистов, интересующихся ML, знают Python и владеют английским языком на среднем уровне или выше. Большинство учебных модулей – на английском языке, однако некоторые доступны и на украинском. После регистрации участники получат доступ к платформе с необходимой информацией о лекциях, воркшопах и консультациях.

Зарегистрироваться на курс можно на сайте.

Количество мест ограничено – будет отобрано 2 000 человек.

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