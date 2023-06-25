Google запускает онлайн-курс об искусственном интеллекте, который обучает компьютер самостоятельно выполнять разные задачи

Курс Machine Learning Bootcamp продлится 2 месяца.

Источник фото: thedigital.gov.ua

Google запускает онлайн-курс Machine Learning для украинцев при поддержке Минцифры.

Цель – помочь девелоперам получить теоретические и практические знания по машинному обучению для облегчения поиска работы. Машинное обучение (machine learning) — это раздел искусственного интеллекта, который обучает компьютер самостоятельно выполнять различные задачи.

Как рассказали в Минцифры, во время курса участники будут изучать TensorFlow – один из самых популярных фреймворков глубинного обучения (deep learning) с открытым кодом.

Курс Machine Learning Bootcamp продлится 2 месяца - с 6 июля по 6 сентября 2023 года. Программа направлена на специалистов, интересующихся ML, знают Python и владеют английским языком на среднем уровне или выше. Большинство учебных модулей – на английском языке, однако некоторые доступны и на украинском. После регистрации участники получат доступ к платформе с необходимой информацией о лекциях, воркшопах и консультациях.

Зарегистрироваться на курс можно на сайте.

Количество мест ограничено – будет отобрано 2 000 человек.

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