Канада розпочала власне розслідування катастрофи підводного апарата Titan, що прямував до «Титаніка»

Рада з безпеки на транспорті Канади проводить розслідування катастрофи підводного апарата.

Джерело фото: OceanGate Expeditions, Reuters

Рада з безпеки на транспорті Канади заявила, що проводить власне розслідування катастрофи підводного апарата «Titan», який прямував до «Титаніка». Наразі триває опитування екіпажу корабля «Polar Prince», з яким «Titan» подорожував до місця занурення.

Про це повідомляє «France 24».

«Ми проводимо розслідування в Канаді, враховуючи, що це було судно під канадським прапором, яке вийшло з канадського порту та було причетне до цієї події, хоча й у міжнародних водах», — сказала голова Ради з безпеки на транспорті Кеті Фокс.

Судно «Polar Prince» покинуло Ньюфаундленд 16 червня, воно буксирувало підводний апарат «Titan». На борту перебувала 41 людина — 17 членів екіпажу та ще 24 особи, зокрема, пʼятеро людей, які згодом загинули на борту субмарини.

За словами Фокс, Рада з безпеки на транспорті ділитиметься інформацією з Національною радою безпеки на транспорті США та Береговою охороною США, у межах канадського законодавства. Вона додала, що голосові записи і свідчення свідків захищені канадським законодавством.

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