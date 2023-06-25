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Погибли три выпускницы: в Кировоградской области произошло ДТП с участием пьяного правоохранителя

14:37, 25 июня 2023
В результате ДТП получили телесные повреждения и были доставлены в медицинские учреждения еще четверо несовершеннолетних пассажиров.
Погибли три выпускницы: в Кировоградской области произошло ДТП с участием пьяного правоохранителя
Фото: ГБР

Сотрудники ГБР начали расследование по факту дорожного происшествия 25 июня вблизи поселка Новгородка в Кировоградской области с участием правоохранителя. В результате ДТП погибли три 17-летние девушки. Об этом сообщила пресс-служба Государственного бюро расследований.

«По предварительным данным следствия, за рулем автомобиля находился правоохранитель с признаками опьянения. Он отвозил подростков с празднования выпускного и в нарушение правил безопасности посадил в легковушку семерых выпускников. Правоохранитель потерял управление автомобилем, машина взлетела в кювет и опрокинулась. В результате ДТП три девушки погибли и еще четверо несовершеннолетних пассажиров доставлены в больницу.

Правоохранитель сейчас задержан.

Решается вопрос о сообщении ему о подозрении в нарушении правил безопасности дорожного движения, управляющих транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения (ч. 4 ст. 286-1 УК Украины) и избрании меры пресечения.

Предусмотрено статьей наказания – лишение свободы до 12 лет», - говорится в сообщении.

«Водитель автомобиля в результате ДТП также получил телесные повреждения. За рулем транспортного средства находился в состоянии алкогольного опьянения», - сообщили в пресс-службе полиции Кировоградской области.

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