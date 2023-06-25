Смертельное ДТП с участием пьяного полицейского в Кировоградской области: обнародовали фото

В результате аварии в Кировоградской области погибли трое 17-х выпускниц одной из местных школ.

Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», в Кировоградской области произошло ДТП с тремя погибшими и двумя травмированными несовершеннолетними. На месте задержан водитель-правоохранитель.

В ОГП сообщили, что авария произошла в 4 утра 25 июня 2023 года. Водитель автомобиля «Mercedes-Benz», двигаясь по автодороге «Кропивницкий-Кривой Рог-Запорожье», недалеко от пгт Новгородка грубо нарушил правила дорожного движения. Он превысил скорость и не справился с управлением. Машина взлетела в кювет и опрокинулась.

В салоне легковушки находились семь человек. В результате аварии три 17 девушек - выпускниц одной из местных школ, которых он подвозил с выпускного вечера, погибли на месте происшествия. Еще двое несовершеннолетних получили телесные повреждения и госпитализированы в больницу.

В ОГП также обнародовали фото с места аварии.

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