Основная сессия НМТ закончилась: когда и где объявят результаты

Каждый абитуриент получит бал по шкале 100–200 баллов.

Фото: 24tv.ua

Результаты национального мультипредметного теста (НМТ), которые сдавали абитуриенты, объявят до 28 июня. Все результаты будут размещены в персональных кабинетах участников.

«Официальная информация о результатах основной сессии НМТ будет размещена в персональных кабинетах участников до 28 июня 2023 года», - сообщили в Украинском центре оценивания качества образования (УЦОКО).

Там отметили, что результаты, автоматически показанные на экране после завершения тестирования, могут отличаться от официальных результатов в персональных кабинетах.

Ранее в Украинском центре оценивания качества образования сообщили, что не планируют обнародовать все варианты тестовых форм, примененных во время проведения НМТ этого года.

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