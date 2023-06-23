На замітку абітурієнтам: чи будуть доступні всі варіанти завдань НМТ після тестування

УЦОЯО не планує оприлюднювати завдання цьогорічного національного мультипредметного тесту.

В Українському центрі оцінювання якості освіти повідомили, що не планують оприлюднювати всі варіанти тестових форм, що були застосовані під час проведення цьогорічного НМТ. Про це пише видання Освіта.ua.

Так, директорка УЦОЯО Тетяна Вакуленко заявила, що оприлюднення не відбудеться через плани застосовувати ці тестові форми в майбутньому, а також складний процес їх створення.

«Ми не плануємо оприлюднювати всі варіанти тестових форм, тому що наші тестові форми - це не навчальні форми, а тест високих ставок. Ми хочемо використовувати тестові завдання в наступних циклах оцінювань, і розроблення якісного тестового завдання - це доволі складний процес. У середньому одне тестове завдання або їхній блок розробляється три роки, і для того, щоб зберегти хоч якусь кількість тестових завдань, які ми зможемо використати, наприклад, наступного року, ми б хотіли всі тестові форми максимально зберегти», – сказала вона.

Також Вакуленко зазначила, що у звіті УЦОЯО про результати НМТ одну тестову форму з кожного предмета буде повністю розкрито, щоб показати громадськості їхні статистичні характеристики.

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