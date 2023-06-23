На заметку абитуриентам: будут ли доступны все варианты задач НМТ после тестирования

УЦОКО не планирует обнародовать задачи нынешнего национального мультипредметного теста.

В Украинском центре оценивания качества образования сообщили, что не планируют обнародовать все варианты тестовых форм, примененных во время проведения НМТ этого года. Об этом пишет издание Освіта.ua.

Так, директор УЦОКО Татьяна Вакуленко заявила, что обнародование не состоится из-за планов применять эти тестовые формы в будущем, а также сложный процесс их создания.

«Мы не планируем обнародовать все варианты тестовых форм, потому что наши тестовые формы – это не обучающие формы, а тест высоких ставок. Мы хотим использовать тестовые задания в следующих циклах оцениваний, и разработка качественного тестового задания – это достаточно сложный процесс. В среднем одно тестовое задание или их блок разрабатывается три года, и для того чтобы сохранить хоть какое-то количество тестовых заданий, которые мы сможем использовать, например, в следующем году, мы бы хотели все тестовые формы максимально сохранить», – сказала она.

Также Вакуленко отметила, что в отчете УЦОКО о результатах НМТ одна тестовая форма по каждому предмету будет полностью раскрыта, чтобы показать общественности их статистические характеристики.

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