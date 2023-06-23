В Налоговой объяснили, при каких условиях не определяется минимальное налоговое обязательство

Вступил в силу Закон Украины № 3050-ІХ «О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины и другие законодательные акты Украины об освобождении от уплаты экологического налога, платы за землю и налога на недвижимое имущество, отличное от земельного участка, за уничтоженное или поврежденное недвижимое имущество», которым, в частности, предусмотрены изменения по минимальному налоговому обязательству.

Фото из открытых источников

6 мая 2023 вступил в силу Закон Украины от 11 апреля 2023 года № 3050-ІХ «О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины и другие законодательные акты Украины об освобождении от уплаты экологического налога, платы за землю и налога на недвижимое имущество, отличное от земельного участка , за уничтоженное или поврежденное недвижимое имущество» (далее – Закон № 3050). Об этом сообщает Налоговая служба Украины.

Законом № 3050 внесены изменения в подпункт 381.2 статьи 381 Кодекса, согласно которым установлено, что минимальное налоговое обязательство (далее – МНО) не определяется для земельных участков, земельных долей (паев), за которые не начислялись и не уплачивались плата за землю либо единый налог четвертой группы, находящихся в консервации, либо загрязненные взрывоопасными предметами, либо в отношении которых принято решение о предоставлении налоговых льгот по уплате местных налогов и/или сборов на основании заявлений налогоплательщиков о признании земельных участков непригодными к использованию в связи с потенциальной угрозой их загрязнения взрывоопасными предметами.

МНО для таких земельных участков не определяется периодом, за который не определяется плата за землю или единый налог четвертой группы.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua, на Twitter, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.