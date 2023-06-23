Будут ли расходы, если физлицо на общей системе налогообложения отремонтировало легковое авто

Физлицо на общей системе налогообложения не имеет права включить в состав расходов стоимость текущего ремонта собственного (арендованного) легкового автомобиля, использованного в хозяйственной деятельности.

Государственная налоговая служба в Запорожской области разъяснила, будут ли расходы, которые физлицо на общей системе налогообложения отремонтировало легковой автомобиль.

Физическое лицо - предприниматель на общей системе налогообложения не имеет права включить в состав расходов стоимость текущего ремонта собственного (арендованного) легкового автомобиля, использованного в хозяйственной деятельности, однако вправе включить в состав расходов отчетного периода стоимость текущего ремонта собственного (арендованного) грузового автомобиля используется в ее хозяйственной деятельности.

Порядок налогообложения доходов физических лиц – предпринимателей определен статьей 177 НКУ.

Согласно пункту 177.2 статьи 177 НКУ объектом налогообложения является чистый налогооблагаемый доход, то есть разница между общим налогооблагаемым доходом (выручка в денежной и неденежной форме) и документально подтвержденными расходами, связанными с хозяйственной деятельностью такого физического лица – предпринимателя.

Не подлежат амортизации и полностью включаются в состав расходов отчетного периода, в частности, расходы по проведению текущего ремонта (абзацы четвертый и пятый подпункта 177.4.6 пункта 177.4 статьи 177 НКУ).

В соответствии с подпунктом 177.4.5 пункта 177.4 статьи 177 НКУ не включаются в состав расходов предпринимателя на общей системе налогообложения, в частности расходы на приобретение и содержание основных средств, определенных абзацами восьмым – десятым подпункта 177.4.6 пункта 177.4 статьи 177.4.

Основные средства, такие как земельные участки, объекты жилой недвижимости и легковые автомобили не подлежат амортизации (абзацы восьмой – десятый подпункта 177.4.6 пункта 177.4 статьи 177 НКУ).

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua, на Twitter, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.