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  1. Общество

Возможная ядерная катастрофа: что можно есть и пить после аварии на АЭС

22:21, 23 июня 2023
Какую воду и еду можно употреблять в случае радиационной аварии.
Возможная ядерная катастрофа: что можно есть и пить после аварии на АЭС
Фото: radiotrek.rv.ua

Как сообщала «Судебно-юридическая газета», Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что рф готовит террористический акт с выбросом радиации на Запорожской АЭС.

В Министерстве здравоохранения рассказали, какую воду и еду можно употреблять в случае радиационной аварии.

В ведомстве подчеркнули, что пока спасатели или власти не сообщили о безопасности водопроводной воды, до этого только вода в бутылках будет оставаться не загрязненной. Упаковка защищает жидкость внутри радиоактивных веществ.

Кипячение водопроводной воды не избавляет от радиоактивных веществ. Имейте запас воды в бутылках или других герметичных контейнерах.

Напитки в холодильнике тоже безопасны для употребления. Вода в других емкостях в вашем доме, таких как унитаз или водонагреватель, не будет содержать радиоактивные вещества. Водопроводную или колодезную воду можно использовать для мытья себя, а также упаковок с едой и водой.

Даже если водопроводная вода загрязнена, вы все равно можете использовать ее для обеззараживания. Любой радиоактивный материал, попадающий в поверхностные или подземные воды, будет разбавляться водой до очень низкого уровня и будет безопасен для мытья кожи, волос и одежды.

По аналогии с водой, пищевые продукты безопасны, если хранились в герметичных контейнерах (консервы, банки, бутылки, коробки и т.д.). Также безопасна еда из холодильника и морозильной камеры.

Перед открытием протрите пищевые контейнеры влажной тканью или чистым полотенцем. Тоже сделайте с кухонными принадлежностями перед использованием. Используемую ткань или полотенце положите в полиэтиленовый пакет или герметичный контейнер и оставьте в недоступном месте, подальше от людей и животных.

В Министерстве здравоохранения также был опубликован алгоритм действий в случае радиационной аварии. 

А еще ученые предостерегли, что при возможной аварии на Запорожской АЭС не нужно принимать йод.

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