Можлива ядерна катастрофа: що можна їсти та пити після аварії на АЕС

Яку воду та їжу можна вживати у випадку радіаційної аварії.

Фото: radiotrek.rv.ua

Як повідомляла «Судово-юридична газета», Президент України Володимир Зеленський заявив, що росія готує терористичний акт з викидом радіації на Запорізькій АЕС.

У Міністерстві охорони здоров’я розповіли, яку воду та їжу можна вживати у випадку радіаційної аварії.

У відомстві підкреслили, що допоки рятувальники чи влада не повідомили про безпеку водопровідної води, доти лише вода в пляшках залишатиметься не забрудненою. Пакування захищає рідину всередині від радіоактивних речовин.

Кип’ятіння водопровідної води не позбавляє від радіоактивних речовин. Тож майте запас води у пляшках чи інших герметичних контейнерах.

Напої у холодильнику теж безпечні для вживання. Вода в інших ємностях у вашому домі, таких як унітаз або водонагрівач, не буде містити радіоактивних речовин. Водопровідну або колодязну воду можна використовувати для миття себе, а також пакувань з їжею і водою.

Навіть якщо водопровідна вода забруднена, ви все одно можете використовувати її для знезараження. Будь-який радіоактивний матеріал, який потрапляє в поверхневі або підземні води, буде розбавлятися водою до дуже низького рівня і буде безпечним для миття шкіри, волосся та одягу.

За аналогією із водою, харчові продукти є безпечними, якщо зберігались у герметичних контейнерах (консерви, банки, пляшки, коробки тощо). Також безпечною є їжа з холодильника та морозильної камери.

Перед відкриттям протріть харчові контейнери вологою тканиною або чистим рушником. Теж саме зробіть із кухонним приладдям перед використанням. Використану тканину чи рушник покладіть у поліетиленовий пакет або герметичний контейнер і залиште у недоступному місці, подалі від людей і тварин.

У Міністерстві охорони здоров’я також опублікували алгоритм дій у разі радіаційної аварії.

А ще вчені застерегли, що при ймовірній аварії на Запорізькій АЕС не потрібно приймати йод.

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