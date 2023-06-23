Зеленський озвучив результати РНБО: продовжуємо судову реформу

Володимир Зеленський повідомив, що відбулося засідання РНБО, на якому вирішено посилити відповідальність за корупцію в судах.

Президент Володимир Зеленський повідомив результати засідання РНБО. Вирішено посилити відповідальність за корупцію в судах.

"Засідання РНБО. Увага до трьох великих тем.

Перша – безпека людей. Чверть бомбосховищ по Україні й третина по Києву непридатні для використання. Рішення РНБО: винних притягти до відповідальності, а всі захисні споруди привести в належний стан.

Друга – суди. Продовжуємо судову реформу в тісній співпраці з ЄС. Посилюємо відповідальність за корупцію в системі правосуддя. Окремо опрацьовуємо механізм для захисту в судах іноземних та внутрішніх інвестицій.

Третя – наше майбутнє в ЄС. Прискорюємо роботу над виконанням європейських рекомендацій", - повідомив Зеленський.

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