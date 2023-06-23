Зеленский озвучил результаты СНБО: продолжаем судебную реформу

Владимир Зеленский сообщил, что прошло заседание СНБО, на котором решено усилить ответственность за коррупцию в судах.

Президент Владимир Зеленский сообщил результаты заседания СНБО. Решено ужесточить ответственность за коррупцию в судах.

"Заседание СНБО. Внимание к трем большим темам.

Первая – безопасность людей. Четверть бомбоубежищ по Украине и третья часть по Киеву непригодны для использования. Решение СНБО: должны привлечь к ответственности, а все защитные сооружения привести в надлежащее состояние.

Вторая – суды. Продолжаем судебную реформу в тесном сотрудничестве с ЕС. Ужесточаем ответственность за коррупцию в системе правосудия. Отдельно прорабатываем механизм защиты в судах иностранных и внутренних инвестиций.

Третье – наше будущее в ЕС. Ускоряем работу по выполнению европейских рекомендаций", - сообщил Зеленский.

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