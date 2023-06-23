Псевдоправоохранитель из Харьковщины приговорен к 13 годам заключения за коллаборационизм

Прокуроры в суде доказали, что во время оккупации Купянска местный житель добровольно подал документы в «отдел кадров народной милиции», чтобы стать псевдоправоохранителем.

Псевдоправоохранитель из Харьковськой области приговорен к 13 годам заключения за коллаборационизм. Об этом сообщает пресс-служба Офиса Генпрокурора.

Мужчине назначено наказание в виде 13 лет лишения свободы с лишением права занимать должности в правоохранительных органах сроком 12 лет и с конфискацией всего имущества, которое является его личной собственностью.

Прокуроры в суде доказали, что во время оккупации Купянска местный житель добровольно подал документы в «отдел кадров народной милиции», чтобы стать псевдоправоохранителем.

оккупанты назначили его на должность так называемого «и. о. полицейского взвода патрульной службы управления частей гражданской администрации Харьковской области».

«Народный милиционер» осуществлял патрулирование города и проверял документы у людей. За свою работу он получал заработную плату в российских рублях.

После деоккупации региона в сентябре прошлого года правоохранители разоблачили коллаборанта.

В судебном заседании мужчина признал свою вину частично. Продолжается срок на апелляционное обжалование приговора.

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