Налоговая напоминает, в какой срок следует отчитаться по контролируемым операциям

Налогоплательщики, которые в отчетном году осуществляли контролируемые операции, обязаны подавать до 1 октября года, следующего за отчетным, отчет о контролируемых операциях.

ГНС в Запорожской области рассказывает, в какой срок следует отчитаться по контролируемым операциям.

В соответствии с пп. 39.4.2 НКУ, в частности, налогоплательщики, которые в отчетном году осуществляли контролируемые операции, обязаны подавать до 1 октября года, следующего за отчетным, Отчет о контролируемых операциях.

Отчет представляется центральному органу исполнительной власти, реализующему государственную налоговую политику, средствами электронной связи в электронной форме с соблюдением требований законов Украины от 22.05.2003 №851-IV «Об электронных документах и электронном документообороте» и от 05.10.2017 №215 VIII «Об электронных доверительных услугах».

Форма и порядок составления Отчета о контролируемых операциях утверждены приказом Минфина от 18.01.2016 №8.

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