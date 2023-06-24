Податкова нагадує, в який строк слід відзвітувати щодо контрольованих операцій

Платники податків, які у звітному році здійснювали контрольовані операції, зобов’язані подавати до 1 жовтня року, що настає за звітним, звіт про контрольовані операції.

ДПС у Запорізькій області розповідає, в який строк слід відзвітувати щодо контрольованих операцій.

Відповідно до пп. 39.4.2 ПКУ, зокрема, платники податків, які у звітному році здійснювали контрольовані операції, зобов’язані подавати до 01 жовтня року, що настає за звітним, Звіт про контрольовані операції.

Звіт подається центральному органу виконавчої влади, що реалізує державну податкову політику, засобами електронного зв’язку в електронній формі з дотриманням вимог законів України від 22.05.2003 №851-IV «Про електронні документи та електронний документообіг» та від 05.10.2017 №2155-VIII «Про електронні довірчі послуги».

Форму та Порядок складання Звіту про контрольовані операції затверджено наказом Мінфіну від 18.01.2016 №8.

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