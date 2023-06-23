Прокурори у суді довели, що під час окупації Куп’янська місцевий житель добровільно подав документи до «відділу кадрів народної міліції», щоб стати псевдоправоохоронцем.

Псевдоправоохоронця з Харківщини засуджено до 13 років ув’язнення за колабораціонізм. Про це повідомляє пресслужба Офісу Генпрокурора.

Чоловіку призначено покарання у виді 13 років позбавлення волі з позбавленням права обіймати посади в правоохоронних органах на строк 12 років та з конфіскацією всього майна, яке є його особистою власністю.

Прокурори у суді довели, що під час окупації Куп’янська місцевий житель добровільно подав документи до «відділу кадрів народної міліції», щоб стати псевдоправоохоронцем.

Окупанти призначили його на посаду так званого «в. о. полицейского взвода патрульной службы управления внутренних дел временной гражданской администрации Харьковской области».

«Народний міліціонер» здійснював патрулювання міста та перевіряв документи у людей. За свою роботу він отримував зарплату в російських рублях.

Після деокупації регіону у вересні минулого року правоохоронці викрили колаборанта.

У судовому засіданні чоловік визнав свою вину частково. Наразі триває строк на апеляційне оскарження вироку.

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