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При ймовірній аварії на Запорізькій АЕС не потрібно приймати йод, — застерегли вчені

14:07, 23 червня 2023
Жоден сценарій подій на ЗАЕС не потребує проведення йодної профілактики.
При ймовірній аварії на Запорізькій АЕС не потрібно приймати йод, — застерегли вчені

При будь-якому сценарії подій на Запорізькій АЕС, ймовірному теракті чи аварії, проводити йодну профілактику не потрібно. Про це заявив у Державному науково-технічному центрі з ядерної та радіаційної безпеки.

Вчені зазначають, що викид радіоактивних речовин в повітря, небезпечних ізотопів йоду не міститиме. Оскільки вони утворюються лише за умови роботи енергоблока на потужності. Тобто, при виробленні електроенергії.

«Останній діючий енергоблок Запорізької АЕС було призупинено у вересні 2022 року. Це значить, що вже 9 місяців вони не працюють та не генерують електроенергію», – пишуть науковці.

За їхніми словами, найдовший період напіврозпаду ізотопів йоду має йод I-131 – приблизно  8 діб. У цей час кількість радіоактивної речовини зменшується в два рази. Решта ізотопів радіоактивного йоду має ще коротший період напіврозпаду.

«З моменту зупину енергоблоків ЗАЕС пройшло щонайменше 34 періоди напіврозпаду даного ізотопу йоду.

Тобто, його активність в останньому зупиненому реакторі на ЗАЕС зменшилась в мільярди разів порівняно з вереснем 2022 року», – пояснюють вчені.

Науковці підсумовують, що йодопрофілактика потрібна лише тоді, коли є реальна загроза надходження радіоактивного йоду в організм. Зараз на ЗАЕС його немає.

«При гіпотетичній аварії чи теракті на ЗАЕС викид радіоактивних речовин не міститиме ізотопів йоду. Саме тому, йодопрофілактика не потрібна.

Вживання препарату калію йодиду за таких умов є не лише марним, але й шкідливим», – попереджають у науково-технічному центрі.

Безпідставне вживання таблеток чи розчину йоду може бути небезпечним для здоров’я. Зокрема, якщо випити настоянки йоду, Бетадину або розчину Люголя, то можна отримати серйозні опіки слизової та отруєння.

Вказівку приймати йод при необхідності повинні  давати місцеві органи виконавчої влади на основі висновків щодо роботи електростанції від компетентних осіб, МОЗ або ДСНС.

Як повідомляла «Судово-юридична газета», Президент України Володимир Зеленський після доповіді розвідки та СБУ записав звернення, де повідомив, що росія готує терористичний акт з викидом радіації на Запорізькій АЕС.

У Міністерстві охорони здоров’я опублікували алгоритм дій у разі радіаційної аварії. 

Також Зеленський заявив, що світ знайде, як ліквідувати Путіна, якщо він не припинить ядерні погрози.

А ще Президент заявив про нейтральність деяких країн до війни: «Радіація не питає, хто нейтральний, і може досягти будь-кого у світі».

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