При возможной аварии на Запорожской АЭС не нужно принимать йод, — предупредили ученые

Ни один сценарий событий на ЗАЭС не требует проведения йодной профилактики.

При любом сценарии событий на Запорожской АЭС, возможном теракте или аварии, проводить йодную профилактику не нужно. Об этом заявил в Государственном научно-техническом центре по ядерной и радиационной безопасности.

Ученые отмечают, что выброс радиоактивных веществ в воздух, опасных изотопов йода не будет содержать. Поскольку они образуются только при работе энергоблока на мощности. То есть, при выработке электроэнергии.

«Последний действующий энергоблок Запорожской АЭС был приостановлен в сентябре 2022 года. Это значит, что уже 9 месяцев они не работают и не генерируют электроэнергию», – пишут учёные.

По их словам, самый длинный период полураспада изотопов йода имеет йод I-131 – примерно 8 суток. В настоящее время количество радиоактивного вещества уменьшается в два раза. Остальные изотопы радиоактивного йода имеют еще более короткий период полураспада.

«С момента остановки энергоблоков ЗАЭС прошло по меньшей мере 34 периода полураспада данного изотопа йода.

То есть его активность в последнем остановленном реакторе на ЗАЭС уменьшилась в миллиарды раз по сравнению с сентябрем 2022 года», – объясняют ученые.

Ученые подытоживают, что йодопрофилактика нужна только тогда, когда есть реальная угроза поступления радиоактивного йода в организм. Сейчас в ЗАЭС его нет.

«При гипотетической аварии или теракте на ЗАЭС выброс радиоактивных веществ не будет содержать изотопов йода. Именно поэтому йодопрофилактика не нужна.

Употребление препарата калия йодида при таких условиях не только бесполезно, но и вредно», – предупреждают в научно-техническом центре.

Безосновательное употребление таблеток или раствора йода может быть опасно для здоровья. В частности, если выпить настойки йода, бетадина или раствора Люголя, то можно получить серьезные ожоги слизистой и отравления.

Указание принимать йод при необходимости должны давать местные органы исполнительной власти на основе выводов о работе электростанции от компетентных лиц, Минздрава или ГСЧС.

Как писала «Судебно-юридическая газета», Президент Украины Владимир Зеленский после доклада разведки и СБУ записал обращение, где сообщил, что россия готовит террористический акт по выбросу радиации на Запорожской АЭС. Для этого все подготовлено.

В Министерстве здравоохранения был опубликован алгоритм действий в случае радиационной аварии.

Также Зеленский заявил, что мир найдет, как ликвидировать Путина, если он не прекратит ядерные угрозы.

А еще Президент заявил о нейтральности некоторых стран до войны: «Радиация не спрашивает, кто нейтрален, и может добиться кого-либо в мире».

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