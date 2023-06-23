Практика судов
Лента новостей
Блоги
Публикации
Заступниця міністра економіки Юлії Свириденко проігнорувала скарги бізнесу на корупцію у Нацагентстві з акредитації

У Міністра економіки Юлії Свириденко вирішили закрити очі на звернення бізнесу стосовно корупційних дій голови Національного агентства з акредитації Сергія Костюка.

Обменники будут штрафовать до 17 тысяч грн за незаконный отказ обменять валюту

Народные депутаты предлагают ввести штрафы для обменников за незаконный отказ или установление незаконных ограничений при покупке у граждан долларов или евро.

Кабмин опубликовал изменения по оплате труда госслужащих на прифронтовых территориях

Кабмин решил уточнить, что на полицейских и военнослужащих не распространяются повышенные оклады на территориях активных или возможных боевых действий.

Минюст предлагает изменить правила уплаты судебного сбора по делам о банкротстве, которые увеличат бюджет судебной власти

Бизнесу, находящемуся в судебных процедурах банкротства, могут предоставить право на освобождение от уплаты судебного сбора.

Во исполнение соглашения с МВФ: Депутаты поддержали законопроект об ограничениях на пересмотр госбюджета

Бюджетный комитет рекомендует депутатам одобрить за основу законопроект, которым в частности предлагается вернуть законодательные ограничения на внесение изменений в государственный бюджет.

  1. В Украине
  2. / Общество

При возможной аварии на Запорожской АЭС не нужно принимать йод, — предупредили ученые

14:07, 23 июня 2023
Ни один сценарий событий на ЗАЭС не требует проведения йодной профилактики.
При возможной аварии на Запорожской АЭС не нужно принимать йод, — предупредили ученые

При любом сценарии событий на Запорожской АЭС, возможном теракте или аварии, проводить йодную профилактику не нужно. Об этом заявил в Государственном научно-техническом центре по ядерной и радиационной безопасности.

Ученые отмечают, что выброс радиоактивных веществ в воздух, опасных изотопов йода не будет содержать. Поскольку они образуются только при работе энергоблока на мощности. То есть, при выработке электроэнергии.

«Последний действующий энергоблок Запорожской АЭС был приостановлен в сентябре 2022 года. Это значит, что уже 9 месяцев они не работают и не генерируют электроэнергию», – пишут учёные.

По их словам, самый длинный период полураспада изотопов йода имеет йод I-131 – примерно 8 суток. В настоящее время количество радиоактивного вещества уменьшается в два раза. Остальные изотопы радиоактивного йода имеют еще более короткий период полураспада.

«С момента остановки энергоблоков ЗАЭС прошло по меньшей мере 34 периода полураспада данного изотопа йода.

То есть его активность в последнем остановленном реакторе на ЗАЭС уменьшилась в миллиарды раз по сравнению с сентябрем 2022 года», – объясняют ученые.

Ученые подытоживают, что йодопрофилактика нужна только тогда, когда есть реальная угроза поступления радиоактивного йода в организм. Сейчас в ЗАЭС его нет.

«При гипотетической аварии или теракте на ЗАЭС выброс радиоактивных веществ не будет содержать изотопов йода. Именно поэтому йодопрофилактика не нужна.

Употребление препарата калия йодида при таких условиях не только бесполезно, но и вредно», – предупреждают в научно-техническом центре.

Безосновательное употребление таблеток или раствора йода может быть опасно для здоровья. В частности, если выпить настойки йода, бетадина или раствора Люголя, то можно получить серьезные ожоги слизистой и отравления.

Указание принимать йод при необходимости должны давать местные органы исполнительной власти на основе выводов о работе электростанции от компетентных лиц, Минздрава или ГСЧС.

Как писала «Судебно-юридическая газета», Президент Украины Владимир Зеленский после доклада разведки и СБУ записал обращение, где сообщил, что россия готовит террористический акт по выбросу радиации на Запорожской АЭС. Для этого все подготовлено.

В Министерстве здравоохранения был опубликован алгоритм действий в случае радиационной аварии. 

Также Зеленский заявил, что мир найдет, как ликвидировать Путина, если он не прекратит ядерные угрозы.

А еще Президент заявил о нейтральности некоторых стран до войны: «Радиация не спрашивает, кто нейтрален, и может добиться кого-либо в мире».

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua, на Twitter, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Следите за самыми актуальными новостями в наших группах в Facebook и Telegram.
Читайте также
Николай Хавронюк или Олег Рожнов: съезд ученых избирает члена Высшего совета правосудия, онлайн
Контакты

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Google+
Developed by Argentum IT Lab
Николай Хавронюк или Олег Рожнов: съезд ученых избирает члена Высшего совета правосудия, онлайн
Судебно-юридическая газета
Главное за день
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Яна Глущенко
    Яна Глущенко
    суддя Шостого апеляційного адміністративного суду