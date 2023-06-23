Обманула прохожую: в Киеве задержали мошенницу-гадалку

Мошенница-гадалка выманила у прохожей 1300 гривен.

Фото: kyiv.npu.gov.ua

В Киеве женщина под предлогом гадания завладела деньгами прохожей. Событие произошло на улице Героев Севастополя в Соломенском районе столицы. Об этом сообщила пресс-служба полиции Киева.

«Для документирования преступления на место происшествия выехала следственно-оперативная группа районного управления полиции. Правоохранители установили, что 47-летняя уроженка Херсонской области несколько дней назад приехала в столицу с намерением заработка мошенническим путем. Аферистка подыскала на улице женщину и завязала с ней разговор, а потом начала говорить ей «факты» ее жизни и предсказания. Впоследствии за свои «услуги» женщина попросила деньги и выманила у прохожей 1300 гривен», - говорится в сообщении.

Правонарушительница задержана в порядке ст. 298-2 Уголовного процессуального кодекса Украины.

Сотрудники отдела дознания объявили женщине о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 190 Уголовного кодекса Украины – мошенничество. Максимальное наказание предусматривает ограничение свободы сроком до трех лет. Досудебное расследование продолжается.

Фото: kyiv.npu.gov.ua

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