Ошукала перехожу: у Києві затримали шахрайку-ворожку

Шахрайка-ворожка виманила у перехожої 1300 гривень.

Фото: kyiv.npu.gov.ua

У Києві жінка під приводом ворожіння заволоділа грошима перехожої. Подія сталася на вулиці Героїв Севастополя у Соломʼянському районі столиці. Про це повідомила пресслужба поліції Києва.

«Для документування злочину на місце події виїхала слідчо-оперативна група районного управління поліції. Правоохоронці встановили, що 47-річна уродженка Херсонської області декілька днів тому приїхала до столиці з наміром заробітку шахрайським шляхом. Аферистка підшукала на вулиці жінку та зав’язала із нею розмову, а потім почала говорити їй «факти» її життя та «передбачення». Згодом, за свої «послуги» жінка попросила гроші та виманила у перехожої 1300 гривень», - сказано у повідомленні.

Правопорушницю затримано у порядку ст. 298-2 Кримінального процесуального кодексу України.

Працівники відділу дізнання оголосили жінці про підозру у скоєнні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 190 Кримінального кодексу України – шахрайство. Максимальне покарання передбачає обмеження волі на строк до трьох років. Досудове розслідування триває.

Фото: kyiv.npu.gov.ua

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