Турецька компанія Baykar запустить в Україні виробництво безпілотників Bayraktar TB2 та Akinci

Турецька компанія Baykar отримала від влади ліцензії на виготовлення безпілотних апаратів в Україні.

Фото: BaykarTech

Турецька компанія Baykar отримала від влади ліцензійні дозволи на виробництво безпілотників в Україні. Про це заявив гендиректор Baykar Халюк Байрактар, пише Yeni Akit.

За словами гендиректора, відтепер компанія може розгорнути в України повне виробництво безпілотних літальних апаратів Bayraktar TB2 та Akinci.

У Baykar зазначили, що розпочати виробництво в Україні планують у 2025 році, а також назвали загальну кількість коштів, які мають намір вкласти у майбутнє підприємство – $95,5 млн.

За даними видання, будівництвом заводу в Україні від імені Baykar буде займатися ТОВ «Авіа Венчур», яку турецька компанія заснувала в Україніще у 2019 році для того, щоб відкрити там два заводи.

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