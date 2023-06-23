Брав хабарі за розмитнення авто: на Львівщині викрили посадовця митниці

На Львівщині викрито схему одержання хабарів за розмитнення автомобілів.

Правоохоронці викрили схему отримання хабарів з кожного авто, яке в’їжджало на митну територію України. Одному із державних інспекторів митного посту Львівської митниці повідомлено про підозру за фактом одержання неправомірної вигоди (ч. 3 ст. 368 КК України). Про це повідомила Львівська обласна прокуратура.

За даними слідства, посадовець вимагав та одержав неправомірну вигоду за безперешкодне митне оформлення автомобілів, що ввозились на митну територію України.

«Хабар становив 50 доларів США з кожного транспортного засобу.

У разі відмови сплатити кошти, громадян очікували штучні перешкоди при здійсненні митного оформлення.

Правоохоронці затримали співробітника митниці в порядку ст. 208 КПК України.

Наразі вирішується питання про обрання йому запобіжного заходу та відсторонення від займаної посади», - сказано у повідомленні.

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