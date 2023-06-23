Брал взятки за растаможку авто: во Львовской области разоблачили чиновника таможни

На Львовщине разоблачена схема получения взяток за растаможку автомобилей.

Правоохранители разоблачили схему получения взяток с каждого въезжающего на таможенную территорию Украины авто. Одному из государственных инспекторов таможенного поста Львовской таможни сообщили о подозрении по факту получения неправомерной выгоды (ч. 3 ст. 368 УК Украины). Об этом сообщила Львовская областная прокуратура.

По данным следствия, чиновник требовал и получил неправомерную выгоду за беспрепятственное таможенное оформление автомобилей, ввозимых на таможенную территорию Украины.

«Взятка составляла 50 долларов США с каждого транспортного средства.

В случае отказа уплатить денежные средства, граждан ожидали искусственные препятствия при осуществлении таможенного оформления.

Правоохранители задержали сотрудника таможни в порядке ст. 208 УПК Украины.

Решается вопрос об избрании ему меры пресечения и отстранении от занимаемой должности», - сказано в сообщении.

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