Брал взятки за растаможку авто: во Львовской области разоблачили чиновника таможни

Правоохранители разоблачили схему получения взяток с каждого въезжающего на таможенную территорию Украины авто. Одному из государственных инспекторов таможенного поста Львовской таможни сообщили о подозрении по факту получения неправомерной выгоды (ч. 3 ст. 368 УК Украины). Об этом сообщила Львовская областная прокуратура.
По данным следствия, чиновник требовал и получил неправомерную выгоду за беспрепятственное таможенное оформление автомобилей, ввозимых на таможенную территорию Украины.
«Взятка составляла 50 долларов США с каждого транспортного средства.
В случае отказа уплатить денежные средства, граждан ожидали искусственные препятствия при осуществлении таможенного оформления.
Правоохранители задержали сотрудника таможни в порядке ст. 208 УПК Украины.
Решается вопрос об избрании ему меры пресечения и отстранении от занимаемой должности», - сказано в сообщении.
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