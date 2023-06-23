Законопроект Минцифры о защите прав участников уголовного производства сохраняет риск необоснованного изъятия серверов у бизнеса – эксперты ВР

Исследовательская служба парламента отмечает, что предложенная законопроектом Минцифры процедура признания вещественным доказательством сервера или компьютерной техники усложняет ее однозначное толкование, что будет препятствовать ее надлежащему использованию.

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Исследовательская служба парламента считает, что предложенный Минцифры и зарегистрированный в парламенте группой депутатов из фракции «Слуга народа» законопроект №9211 о внесении изменений в Уголовный процессуальный кодекс Украины об уточнении отдельных положений с целью обеспечения защиты прав участников уголовного производства относительно запрета изъятия каких-либо предметов при обыске у бизнеса без решения суда, а также ограничения на изъятие серверов и компьютерной техники частично дублирует действующее законодательство, а упрощенная процедура возврата компьютерной техники, признанной вещественным доказательством, не согласуется с действующим законодательством.

Эксперты отмечают, что использованная в абзаце новой части статьи 98 Уголовного процессуального кодекса, которая определяет условия признания вещественным доказательством по делу сервера или компьютерной техники формулировка «…если процессуальным источником доказательства определенного факта или обстоятельств, устанавливаемых во время уголовного производства, является документ, содержащийся на устройстве, такое устройство для обработки, передачи и хранения электронной информации или его составляющая (составляющие) вещественным доказательством этого же факта или обстоятельств, устанавливаемых во время уголовного производства, не признается» перенасыщена перечнем различных данных, является непонятным и незавершенным по своим смыслом.

Они добавляют, что это затрудняет ее восприятие и однозначное толкование, что будет препятствовать надлежащему использованию указанной нормы во время правоприменительной деятельности, а следовательно, не снимает риск необоснованного извлечения серверов.

Кроме этого в Службе отмечают, что предложенные изменения в статью 98 Уголовного процессуального кодекса (вещные доказательства) относительно условия для признания вещественным доказательством «устройства для обработки, передачи и хранения информации или его составляющей (компьютер, сервер)» только в случае, если он сам является «орудием, средством или предметом уголовного правонарушения», полностью дублируют действующую редакцию части первой статьи 98 УПК РФ.

Также эксперты обращают внимание на предложенную процедуру возврата серверов и компьютерной техники, которые были признаны вещественными доказательствами в уголовном производстве. Указанная норма не согласуется с положениями этой части, предусматривающими в виде исключения возможность возвращения владельцу (законному владельцу) вещественных доказательств, не содержащих следов уголовного правонарушения, только в виде предметов, крупных партий товаров, хранение которых по громоздкости или по другим причинам невозможно без лишних трудностей или затраты по обеспечению специальных условий хранения которых соразмерны с их стоимостью, а также вещественные доказательства в виде товаров или продукции, подвергающихся быстрой порче.

Отмечается также, что законопроект содержит обязательство суда отменить арест имущества по заявлению третьего лица, на имущество которого наложен арест, «с истечением шестидесяти календарных дней, следующих за днем наложения такого ареста, если прокурор не докажет необходимость дальнейшего ареста такого имущества на стадии досудебного расследование». Эксперты службы отмечают, что это неприемлемо с точки зрения функций и полномочий следственного судьи, суда в уголовном производстве.

Как сообщала «Судебно-юридическая газета», в Верховной Раде зарегистрирован законопроект о запрете изъятия предметов без соответствующего определения суда.

Автор: Ярослав Конощук

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