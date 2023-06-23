Турецкая компания Baykar запустит в Украине производство беспилотников Bayraktar TB2 и Akinci

Турецкая компания Baykar получила от власти лицензии на производство беспилотных аппаратов в Украине.

Фото: BaykarTech

Турецкая компания Baykar получила от власти лицензионные разрешения на производство беспилотников в Украине. Об этом заявил гендиректор Baykar Халюк Байрактар, пишет Yeni Akit.

По словам гендиректора, теперь компания может развернуть в Украине полное производство беспилотных летательных аппаратов Bayraktar TB2 и Akinci.

В Baykar отметили, что запустить производство в Украине планируют в 2025 году, а также назвали общее количество средств, которые намерены вложить в будущее предприятие - $95,5 млн.

По данным издания, строительством завода в Украине от имени Baykar будет заниматься ООО «Авиа Венчур», которое турецкая компания основала в Украине еще в 2019 году для того, чтобы открыть там два завода.

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