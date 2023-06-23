Практика судів
Стрічка новин
Блоги
Публікації
Заступниця міністра економіки Юлії Свириденко проігнорувала скарги бізнесу на корупцію у Нацагентстві з акредитації

У Міністра економіки Юлії Свириденко вирішили закрити очі на звернення бізнесу стосовно корупційних дій голови Національного агентства з акредитації Сергія Костюка.

Обмінники будуть штрафувати до 17 тисяч грн за незаконну відмову обміняти валюту

Народні депутати пропонують ввести штрафи для обмінників за незаконну відмову або встановлення незаконних обмежень при купівлі у громадян доларів чи євро.

Кабмін опублікував зміни щодо оплати праці держслужбовців на прифронтових територіях

Кабмін вирішив уточнити, що на поліцейських та військовослужбовців не розповсюджуються підвищені оклади на територіях активних чи можливих бойових дій.

Мін’юст пропонує змінити правила сплати судового збору у справах про банкрутство, що збільшать бюджет судової влади

Бізнесу, який перебуває у судових процедурах банкрутства, можуть надати право на звільнення від сплати судового збору.

На виконання угоди з МВФ: Депутати підтримали законопроєкт про обмеження на перегляд держбюджету

Бюджетний комітет рекомендує депутатам схвалити за основу законопроєкт, яким зокрема пропонується повернути законодавчі обмеження на внесення змін до державного бюджету.

  1. В Україні

Зеленський про нейтральність деяких країн до війни: «Радіація не питає, хто нейтральний, і може досягти будь-кого у світі»

08:08, 23 червня 2023
Зеленський попередив партнерів, що світ має достатню силу, щоб запобігти будь-яким радіаційним інцидентам і тим більше – радіаційній катастрофі.
Зеленський про нейтральність деяких країн до війни: «Радіація не питає, хто нейтральний, і може досягти будь-кого у світі»

Радіація не питає, хто нейтральний, і може досягти будь-кого у світі. Про це під час свого відеозвернення заявив Президент України Володимир Зеленський.

«Ми продовжимо інформувати партнерів, буде надана інформація і тим країнам, які вдають певну нейтральність і зараз. Очевидно, що радіація не питає, хто нейтральний, і може досягти будь-кого в світі. Відповідно, будь-хто в світі може допомогти, і що робити – цілком відомо», – сказав він.

Глава держави повідомив, що був проведений брифінг для країн-партнерів щодо ситуації на Запорізькій атомній електростанції, який відвідали представники країн Великої сімки, Великої двадцятки, представники міжнародних організацій. Зі свого боку від Офісу президента, ГУР та наших дипломатів була надана наявна інформація.

«Наш принцип простий: світ повинен знати про те, що готує окупант. Кожен, хто знає, – має діяти. Звичайно, після російського теракту на Каховській ГЕС та свідомих ударів терористів по інших дамбах та енергетичних об’єктах – уже давно ні в кого у світі не має бути якихось ілюзій щодо росії. Саме росія зараз є глобальним центром цинізму – і звідти може надійти будь-який наказ на будь-яке зло, яке вони розраховують замаскувати під ту чи іншу катастрофу», – додав Президент.

Він зауважив, що світ має достатню силу, щоб запобігти будь-яким радіаційним інцидентам, і тим більше – радіаційній катастрофі.

«Усі розуміють, що розвідки різних країн можуть давати відповідні сигнали, можуть тиснути. Це потрібно. Потрібна повна деокупація Запорізької атомної станції. І будь-хто, хто заплющив очі на окупацію росією такого об’єкта, на мінування росією території та споруд атомної станції, – фактично сприяє не одному лише цьому російському злу, а терору загалом, – каже Зеленський.

Глава держави повідомив, що доручив міністру внутрішніх справ України Ігорю Клименку провести всі необхідні заходи, всю необхідну роз’яснювальну роботу з нашими людьми щодо всіх наявних ризиків. Зеленський додав, що найближчим часом це буде зроблено.

Підписуйтесь на наш telegram-канал t.me/sudua та на Twitter, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Слідкуйте за найактуальнішими новинами в наших групах Facebook та Telegram.
Читайте також
Микола Хавронюк чи Олег Рожнов: з’їзд науковців обирає члена Вищої ради правосуддя, онлайн
Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Google+
Developed by Argentum IT Lab
Микола Хавронюк чи Олег Рожнов: з’їзд науковців обирає члена Вищої ради правосуддя, онлайн
Судебно-юридическая газета
Головне за день
Фото / Video
Фото
Видео
Сьогодні день народження святкують
  • Яна Глущенко
    Яна Глущенко
    суддя Шостого апеляційного адміністративного суду