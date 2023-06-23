Зеленський про нейтральність деяких країн до війни: «Радіація не питає, хто нейтральний, і може досягти будь-кого у світі»

Зеленський попередив партнерів, що світ має достатню силу, щоб запобігти будь-яким радіаційним інцидентам і тим більше – радіаційній катастрофі.

Радіація не питає, хто нейтральний, і може досягти будь-кого у світі. Про це під час свого відеозвернення заявив Президент України Володимир Зеленський.

«Ми продовжимо інформувати партнерів, буде надана інформація і тим країнам, які вдають певну нейтральність і зараз. Очевидно, що радіація не питає, хто нейтральний, і може досягти будь-кого в світі. Відповідно, будь-хто в світі може допомогти, і що робити – цілком відомо», – сказав він.

Глава держави повідомив, що був проведений брифінг для країн-партнерів щодо ситуації на Запорізькій атомній електростанції, який відвідали представники країн Великої сімки, Великої двадцятки, представники міжнародних організацій. Зі свого боку від Офісу президента, ГУР та наших дипломатів була надана наявна інформація.

«Наш принцип простий: світ повинен знати про те, що готує окупант. Кожен, хто знає, – має діяти. Звичайно, після російського теракту на Каховській ГЕС та свідомих ударів терористів по інших дамбах та енергетичних об’єктах – уже давно ні в кого у світі не має бути якихось ілюзій щодо росії. Саме росія зараз є глобальним центром цинізму – і звідти може надійти будь-який наказ на будь-яке зло, яке вони розраховують замаскувати під ту чи іншу катастрофу», – додав Президент.

Він зауважив, що світ має достатню силу, щоб запобігти будь-яким радіаційним інцидентам, і тим більше – радіаційній катастрофі.

«Усі розуміють, що розвідки різних країн можуть давати відповідні сигнали, можуть тиснути. Це потрібно. Потрібна повна деокупація Запорізької атомної станції. І будь-хто, хто заплющив очі на окупацію росією такого об’єкта, на мінування росією території та споруд атомної станції, – фактично сприяє не одному лише цьому російському злу, а терору загалом, – каже Зеленський.

Глава держави повідомив, що доручив міністру внутрішніх справ України Ігорю Клименку провести всі необхідні заходи, всю необхідну роз’яснювальну роботу з нашими людьми щодо всіх наявних ризиків. Зеленський додав, що найближчим часом це буде зроблено.

Підписуйтесь на наш telegram-канал t.me/sudua та на Twitter, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.