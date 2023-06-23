Нові жертви «Титаніка»: весь екіпаж субмарини «Титан» загинув

Підводний апарат «Титан» хотів дослідити уламки легендарного «Титаніка».

Компанія OceanGate Expeditions, як є власником та оператором батискафа «Титан», заявила, що п'ятеро людей, які перебували на борту субмарини, «на жаль, загинули». Про це повідомляє Sky News.

«Тепер ми вважаємо, що наш генеральний директор Стоктон Раш, Шахзада Давуд і його син Сулеман Давуд, Геміш Гардінг і Поль-Анрі Наржоле, на жаль, загинули», — йдеться у повідомленні.

Наголошується, що «ці люди були справжніми дослідниками, які поділяли особливий дух пригод і глибоку пристрасть до вивчення і захисту світового океану».

«Це надзвичайно сумний час для наших відданих співробітників, які виснажені і глибоко сумують через цю втрату», - говориться в заяві.

В OceanGate висловили вдячність незліченним чоловікам і жінкам з багатьох організацій міжнародної спільноти, які прискорили пошук різноманітних ресурсів і так наполегливо працювали над цією місією.

Також берегова охорона США заявила, що зниклий підводний апарат вибухнув поруч з уламками «Титаніка», тих, хто вижив, найімовірніше, немає.

Як відомо, підводний апарат «Титан» американської компанії OceanGate Expeditions втратив зв’язок зі своїм надводним судном 18 червня вранці, приблизно через 1 годину 45 хвилин після занурення. Екскурсія до уламків «Титаніка» мала тривати 2 години.

Міні-підводний човен сконструйований так, що може залишатися під водою протягом 96 годин. Однак вранці 21 червня на човні мав закінчитися кисень.

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