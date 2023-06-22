Зникнення батискафу «Титан»: відомо про перші знайдені уламки

Було знайдено посадкову раму і задню кришку зниклого підводного човна.

У четвер, 22 червня, шасі і задня кришка були знайдені на полі уламків під час пошуків зниклого батискафа «Титан». Про це повідомляє Sky News.

Колишній головнокомандувач Королівського флоту адмірал Джеймс Бернелл-Ньюджент сказав, що характер цього повідомлення передбачає, що ці уламки якимось чином пов'язані з "Титаном".

Експерт із порятунку повідомив Sky News, що було знайдено посадкову раму і задню кришку зниклого підводного човна.

Дистанційно керований підводний апарат на морському дні здійснив "прорив" і Берегова охорона США оцінює інформацію перед сьогоднішньою вечірньою прес-конференцією.

Експерт із порятунку Девід Мірнс, який знає двох із п'яти осіб на борту, отримав повідомлення у WhatsApp, в якому йшлося про те, що виявлено дві важливі частини системи, але корпус ще не знайдено.

«Поле уламків має на увазі руйнування підводного апарату. це дійсно ніби вказує на найгірший сценарій, який є катастрофічним», - додав Мірнс.

Раніше повідомлялося, що батискаф із п'ятьма туристами зник в Атлантиці 19 червня.

Додамо, що на батискафі, який зник в Атлантичному океані, з мільярдерами на борту закінчився кисень.

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