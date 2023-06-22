На батискафі, який зник в Атлантичному океані, з мільярдерами на борту закінчився кисень

Минуло 96 критичних годин, відколи батискаф «Титан» з п'ятьма туристами на борту зник в Атлантичному океані.

Фото: oceangate.com

У туристів на батискафі «Титан», що зник в Атлантичному океані, закінчилися запаси кисню. З моменту занурення судна минуло понад 96 годин. Про це повідомляє Sky News.

Після того, як батискаф, на якому туристи вирушили, аби подивитися на уламки лайнера «Титанік», зник, влада США заявила, що запасів кисню на судні вистачить на чотири дні.

Берегова охорона США сказала, що повітря в підводному апараті закінчиться о 14:08 за київським часом. Однак якщо туристи докладали зусиль, щоб зберегти кисень, то його може вистачити на довше.

Навіть, якщо «Титан» знайдуть найближчими хвилинами, то потрібен буде час, аби його підняти, що також зменшує шанси на порятунок пʼяти підводних туристів.

Нагадаємо, на борту батискафа були британський мільярдер і дослідник Хеміш Гардінг, 58 років, президент авіаційної компанії Action Aviation; досвідчений французький дослідник Поль-Анрі Наржоле, 73 роки, який очолив близько 50 експедицій на Титанік; 48-річний бізнесмен з Пакистану Шахзада Давуд та його 18-річний син Сулеман, а також Стоктон Раш, голова OceanGate.

Раніше повідомлялося, що батискаф із п'ятьма туристами зник в Атлантиці 19 червня.

Підписуйтесь на наш telegram-канал t.me/sudua та на Twitter, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.