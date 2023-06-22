Практика судів
Стрічка новин
Блоги
Публікації
Заступниця міністра економіки Юлії Свириденко проігнорувала скарги бізнесу на корупцію у Нацагентстві з акредитації

У Міністра економіки Юлії Свириденко вирішили закрити очі на звернення бізнесу стосовно корупційних дій голови Національного агентства з акредитації Сергія Костюка.

Обмінники будуть штрафувати до 17 тисяч грн за незаконну відмову обміняти валюту

Народні депутати пропонують ввести штрафи для обмінників за незаконну відмову або встановлення незаконних обмежень при купівлі у громадян доларів чи євро.

Кабмін опублікував зміни щодо оплати праці держслужбовців на прифронтових територіях

Кабмін вирішив уточнити, що на поліцейських та військовослужбовців не розповсюджуються підвищені оклади на територіях активних чи можливих бойових дій.

Мін’юст пропонує змінити правила сплати судового збору у справах про банкрутство, що збільшать бюджет судової влади

Бізнесу, який перебуває у судових процедурах банкрутства, можуть надати право на звільнення від сплати судового збору.

На виконання угоди з МВФ: Депутати підтримали законопроєкт про обмеження на перегляд держбюджету

Бюджетний комітет рекомендує депутатам схвалити за основу законопроєкт, яким зокрема пропонується повернути законодавчі обмеження на внесення змін до державного бюджету.

  1. У світі

На батискафі, який зник в Атлантичному океані, з мільярдерами на борту закінчився кисень

14:26, 22 червня 2023
Минуло 96 критичних годин, відколи батискаф «Титан» з п'ятьма туристами на борту зник в Атлантичному океані.
На батискафі, який зник в Атлантичному океані, з мільярдерами на борту закінчився кисень
Фото: oceangate.com

У туристів на батискафі «Титан», що зник в Атлантичному океані, закінчилися запаси кисню. З моменту занурення судна минуло понад 96 годин. Про це повідомляє Sky News.

Після того, як батискаф, на якому туристи вирушили, аби подивитися на уламки лайнера «Титанік», зник, влада США заявила, що запасів кисню на судні вистачить на чотири дні.

Берегова охорона США сказала, що повітря в підводному апараті закінчиться о 14:08 за київським часом. Однак якщо туристи докладали зусиль, щоб зберегти кисень, то його може вистачити на довше.

Навіть, якщо «Титан» знайдуть найближчими хвилинами, то потрібен буде час, аби його підняти, що також зменшує шанси на порятунок пʼяти підводних туристів.

Нагадаємо, на борту батискафа були британський мільярдер і дослідник Хеміш Гардінг, 58 років, президент авіаційної компанії Action Aviation; досвідчений французький дослідник Поль-Анрі Наржоле, 73 роки, який очолив близько 50 експедицій на Титанік; 48-річний бізнесмен з Пакистану Шахзада Давуд та його 18-річний син Сулеман, а також Стоктон Раш, голова OceanGate.

Раніше повідомлялося, що батискаф із п'ятьма туристами зник в Атлантиці 19 червня.

Підписуйтесь на наш telegram-канал t.me/sudua та на Twitter, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Слідкуйте за найактуальнішими новинами в наших групах Facebook та Telegram.
Читайте також
Микола Хавронюк чи Олег Рожнов: з’їзд науковців обирає члена Вищої ради правосуддя, онлайн
Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Google+
Developed by Argentum IT Lab
Микола Хавронюк чи Олег Рожнов: з’їзд науковців обирає члена Вищої ради правосуддя, онлайн
Судебно-юридическая газета
Головне за день
Фото / Video
Фото
Видео
Сьогодні день народження святкують
  • Яна Глущенко
    Яна Глущенко
    суддя Шостого апеляційного адміністративного суду