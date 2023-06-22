ВРП тимчасово відсторонила суддю Ленінського районного суду Полтави Юрія Новака від здійснення правосуддя

ВРП тимчасово відсторонила суддю від здійснення правосуддя у зв’язку з притягненням до кримінальної відповідальності до набрання законної сили вироком суду або закриття кримінального провадження.

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Вища рада правосуддя задовольнила клопотання заступника Генерального прокурора – керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Олександра Клименка та тимчасово відсторонила суддю Ленінського районного суду міста Полтави Новака Юрія Дмитровича від здійснення правосуддя у зв’язку з притягненням до кримінальної відповідальності до набрання законної сили вироком суду або закриття кримінального провадження.

«Юрій Новак обвинувачується у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого частиною третьою статті 190, частиною другою статті 15, частиною четвертою статті 27, частиною третьою статті 369, частиною першою статті 366-2 Кримінального кодексу України, тобто у шахрайстві, а саме заволодінні чужим майном шляхом обману, вчиненому у великих розмірах; підбурюванні до закінченого замаху на надання неправомірної вигоди службовій особі, яка займає відповідальне становище, за вчинення нею в інтересах третьої особи дії з використанням наданої влади та службового становища; умисному внесенні суб’єктом декларування завідомо недостовірних відомостей до декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування.

Ухвалою Вищого антикорупційного суду від 22 серпня 2022 року до підозрюваного Новака Ю.Д. застосовано запобіжний захід у вигляді застави із покладенням обов’язків строком до 22 жовтня 2022 року.

7 квітня 2023 року до Вищого антикорупційного суду надійшов обвинувальний акт за обвинуваченням Новака Ю.Д. у вчиненні вказаного кримінального правопорушення.

Наразі розгляд судової справи за обвинуваченням Новака Ю.Д. не завершено», - сказано у повідомленні ВРП.

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