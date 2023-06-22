Практика судів
Стрічка новин
Блоги
Публікації
Заступниця міністра економіки Юлії Свириденко проігнорувала скарги бізнесу на корупцію у Нацагентстві з акредитації

У Міністра економіки Юлії Свириденко вирішили закрити очі на звернення бізнесу стосовно корупційних дій голови Національного агентства з акредитації Сергія Костюка.

Обмінники будуть штрафувати до 17 тисяч грн за незаконну відмову обміняти валюту

Народні депутати пропонують ввести штрафи для обмінників за незаконну відмову або встановлення незаконних обмежень при купівлі у громадян доларів чи євро.

Кабмін опублікував зміни щодо оплати праці держслужбовців на прифронтових територіях

Кабмін вирішив уточнити, що на поліцейських та військовослужбовців не розповсюджуються підвищені оклади на територіях активних чи можливих бойових дій.

Мін’юст пропонує змінити правила сплати судового збору у справах про банкрутство, що збільшать бюджет судової влади

Бізнесу, який перебуває у судових процедурах банкрутства, можуть надати право на звільнення від сплати судового збору.

На виконання угоди з МВФ: Депутати підтримали законопроєкт про обмеження на перегляд держбюджету

Бюджетний комітет рекомендує депутатам схвалити за основу законопроєкт, яким зокрема пропонується повернути законодавчі обмеження на внесення змін до державного бюджету.

  1. Публікації
  2. / В Україні

Директором Урядового офісу координації європейської інтеграції став екс-член ВККС Олександр Ільков

14:12, 22 червня 2023
Олександр Ільков, який раніше працював у Адміністрації Президента та був членом ВККС, очолить Урядовий офіс координації європейської та євроатлантичної інтеграції.
Директором Урядового офісу координації європейської інтеграції став екс-член ВККС Олександр Ільков

В Україні призначили директора Урядового офісу координації європейської та євроатлантичної інтеграції. Як повідомив Уряд, ним став Олександр Ільков.

Зазначимо, у 2009 році Президент Віктор Ющенко призначив на той час заступника Керівника Служби забезпечення зв'язків з Конституційним Судом України та представництва інтересів Президента України, створених ним допоміжних органів і служб у судах загальної юрисдикції України Секретаріату Президента України Олександра Ількова членом Вищої кваліфікаційної комісії суддів України (ВККС).

Також Олександр Ільков працював на посаді заступника керівника Головного управління з питань конституційно-правової модернізації Адміністрації Президента України, у Верховному Суді України (ВСУ) – очолював відділ забезпечення діяльності голови ВСУ, був радником голови ВСУ.

Значну частину свого професійного шляху присвятив напрямам законотворчої і регуляторної практики, зокрема у сфері імплементації міжнародно-правових зобов’язань України.

«Рада, що Олександр Ільков долучився до нашої команди. Перед Урядовим Офісом стоять сьогодні, як ніколи, важливі завдання бути драйвером євроінтеграційних процесів, не лише координувати, а й бути джерелом змістів. Солідний юридичний та менеджерський досвід Олександра Ількова, впевнена, посилить Офіс для ефективного виконання поставлених завдань», – заявила Ольга Стефанішина, представляючи нового генерального директора колективу Урядового офісу.

Олександр Ільков має звання «Заслужений юрист України».

Урядовий офіс здійснює координацію діяльності органів виконавчої влади для системного планування та виконання заходів державної політики згідно із зобов’язаннями України у сферах європейської та євроатлантичної інтеграції.

Автор: Наталя Мамченко

Підписуйтесь на наш telegram-канал t.me/sudua та на Twitter, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Слідкуйте за найактуальнішими новинами в наших групах Facebook та Telegram.
Читайте також
Микола Хавронюк чи Олег Рожнов: з’їзд науковців обирає члена Вищої ради правосуддя, онлайн
Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Google+
Developed by Argentum IT Lab
Микола Хавронюк чи Олег Рожнов: з’їзд науковців обирає члена Вищої ради правосуддя, онлайн
Судебно-юридическая газета
Головне за день
Фото / Video
Фото
Видео
Сьогодні день народження святкують
  • Яна Глущенко
    Яна Глущенко
    суддя Шостого апеляційного адміністративного суду