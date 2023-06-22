Директором Урядового офісу координації європейської інтеграції став екс-член ВККС Олександр Ільков

Олександр Ільков, який раніше працював у Адміністрації Президента та був членом ВККС, очолить Урядовий офіс координації європейської та євроатлантичної інтеграції.

В Україні призначили директора Урядового офісу координації європейської та євроатлантичної інтеграції. Як повідомив Уряд, ним став Олександр Ільков.

Зазначимо, у 2009 році Президент Віктор Ющенко призначив на той час заступника Керівника Служби забезпечення зв'язків з Конституційним Судом України та представництва інтересів Президента України, створених ним допоміжних органів і служб у судах загальної юрисдикції України Секретаріату Президента України Олександра Ількова членом Вищої кваліфікаційної комісії суддів України (ВККС).

Також Олександр Ільков працював на посаді заступника керівника Головного управління з питань конституційно-правової модернізації Адміністрації Президента України, у Верховному Суді України (ВСУ) – очолював відділ забезпечення діяльності голови ВСУ, був радником голови ВСУ.

Значну частину свого професійного шляху присвятив напрямам законотворчої і регуляторної практики, зокрема у сфері імплементації міжнародно-правових зобов’язань України.

«Рада, що Олександр Ільков долучився до нашої команди. Перед Урядовим Офісом стоять сьогодні, як ніколи, важливі завдання бути драйвером євроінтеграційних процесів, не лише координувати, а й бути джерелом змістів. Солідний юридичний та менеджерський досвід Олександра Ількова, впевнена, посилить Офіс для ефективного виконання поставлених завдань», – заявила Ольга Стефанішина, представляючи нового генерального директора колективу Урядового офісу.

Олександр Ільков має звання «Заслужений юрист України».

Урядовий офіс здійснює координацію діяльності органів виконавчої влади для системного планування та виконання заходів державної політики згідно із зобов’язаннями України у сферах європейської та євроатлантичної інтеграції.

Автор: Наталя Мамченко

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