Що робити з неправильними показаннями у платіжках за газ, — пояснили у Нафтогазі

Для коригування даних знадобиться акт звіряння, який можна отримати у кілька кліків.

Фото: epravda.com.ua

Багатьом українцям надходять платіжки з неправильними даними, незважаючи на своєчасну передачу показань лічильників.

Якщо оплачувати за газ суворо за лічильником, не коригуючи суми в платіжках, можна потрапити до боржників і позбутися субсидії. Тому потрібно обов’язково коригувати суми у платіжках. У пресслужбі «Нафтогазу» розповіли, як це зробити.

Для коригування даних знадобиться акт звіряння, який можна отримати у кілька кліків.

Насамперед потрібно звернутися до вашого міськ- або облгазу і зробити звіряння.

Уточнити адреси, години роботи та необхідний для звіряння пакет документів можна за телефонами:

098 300 2 888

066300 2 888

093 300 2 888.

Акт звіряння також можна переглянути та роздрукувати:

в особистому кабінеті my.gas.ua.

у розділі «Послуги онлайн» (опція «Документи»).

через чати GASUA у Viber, Telegram і NaftogazGasSupply у Facebook Messenger.

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