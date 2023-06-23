Що робити з неправильними показаннями у платіжках за газ, — пояснили у Нафтогазі

Багатьом українцям надходять платіжки з неправильними даними, незважаючи на своєчасну передачу показань лічильників.
Якщо оплачувати за газ суворо за лічильником, не коригуючи суми в платіжках, можна потрапити до боржників і позбутися субсидії. Тому потрібно обов’язково коригувати суми у платіжках. У пресслужбі «Нафтогазу» розповіли, як це зробити.
Для коригування даних знадобиться акт звіряння, який можна отримати у кілька кліків.
Насамперед потрібно звернутися до вашого міськ- або облгазу і зробити звіряння.
Уточнити адреси, години роботи та необхідний для звіряння пакет документів можна за телефонами:
- 098 300 2 888
- 066300 2 888
- 093 300 2 888.
Акт звіряння також можна переглянути та роздрукувати:
- в особистому кабінеті my.gas.ua.
- у розділі «Послуги онлайн» (опція «Документи»).
- через чати GASUA у Viber, Telegram і NaftogazGasSupply у Facebook Messenger.
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