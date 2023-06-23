Что делать с неправильными показаниями в платежках за газ, — объяснили в Нафтогазе

Для корректировки данных потребуется акт сверки, который можно получить в несколько кликов.

Фото: epravda.com.ua

Многим украинцам поступают платежки с неправильными данными, несмотря на своевременную передачу счетчиков.

Если оплачивать газ строго по счетчику, не корректируя суммы в платежках, можно попасть к должникам и избавиться от субсидии. Поэтому необходимо обязательно корректировать суммы в платежках. В пресс-службе «Нафтогаза» рассказали, как это сделать.

Для корректировки данных потребуется акт сверки, который можно получить в несколько кликов.

Прежде всего нужно обратиться к вашему гор- или облгазу и сделать сверку.

Уточнить адреса, часы работы и необходимый для сверки пакет документов можно по телефонам:

098 300 2 888

066 300 2 888

093 300 2 888.

Акт сверки также можно просмотреть и распечатать:

в личном кабинете my.gas.ua.

в разделе «Услуги онлайн» (опция «Документы»).

через чат GASUA в Viber, Telegram и NaftogazGasSupply в Facebook Messenger.

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