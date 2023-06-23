Что делать с неправильными показаниями в платежках за газ, — объяснили в Нафтогазе

Многим украинцам поступают платежки с неправильными данными, несмотря на своевременную передачу счетчиков.
Если оплачивать газ строго по счетчику, не корректируя суммы в платежках, можно попасть к должникам и избавиться от субсидии. Поэтому необходимо обязательно корректировать суммы в платежках. В пресс-службе «Нафтогаза» рассказали, как это сделать.
Для корректировки данных потребуется акт сверки, который можно получить в несколько кликов.
Прежде всего нужно обратиться к вашему гор- или облгазу и сделать сверку.
Уточнить адреса, часы работы и необходимый для сверки пакет документов можно по телефонам:
- 098 300 2 888
- 066 300 2 888
- 093 300 2 888.
Акт сверки также можно просмотреть и распечатать:
- в личном кабинете my.gas.ua.
- в разделе «Услуги онлайн» (опция «Документы»).
- через чат GASUA в Viber, Telegram и NaftogazGasSupply в Facebook Messenger.
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