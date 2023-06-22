Хотел переправить уклонистов за границу: во Львовской области гражданин пытался подкупить пограничницу

Житель Львовщины планировал устроить для двух уклонистов «поездку» за границу, подкупив капитана пограничного отряда.

Фото: gp.gov.ua

Житель Львовщины подозревается в попытке подкупа должностного лица, а именно пограничницы. Об этом сообщает Офис Генерального прокурора.

По данным следствия, подозреваемый пытался подкупить военнослужащую отдела пограничной службы «Нисмичи».

Как выяснилось, мужчина планировал за 2000 долларов организовать для двух знакомых выезд за границу с помощью системы «Путь», чтобы под видом водителей гуманитарной помощи они могли выехать в страны ЕС.

Однако все произошло не так, как ожидал злоумышленник. После предоставления средств капитану пограничного отряда, действовавшею под контролем правоохранителей, мужчину задержали.



В настоящее время ему избрана мера пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста.

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