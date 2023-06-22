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  1. В Україні

Хотів переправити ухилянтів за кордон: на Львівщині громадянин намагався підкупити прикордонницю

20:55, 22 червня 2023
Мешканець Львівщині планував влаштувати для двох ухилянтів «поїздку» за кордон, підкупивши капітана прикордонного загону.
Хотів переправити ухилянтів за кордон: на Львівщині громадянин намагався підкупити прикордонницю
Фото: gp.gov.ua

Житель Львіщини підозрюється у спробі підкупу службової особи, а саме прикордонниці. Про це повідомляє Офіс Генерального прокурора.

За даними слідства, підозрюваний намагався підкупити військовослужбовицю відділу прикордонної служби «Нісмичі».

Як з'ясувалося, чоловік планував за 2000 доларів організувати для двох знайомих виїзд за кордон за допомогою системи «Шлях», аби під виглядом водіїв гуманітарної допомоги ті могли виїхати до країн ЄС.

Однак все сталося не так, як очікував зловмисник. Після надання коштів капітану прикордонного загону, яка діяла під контролем правоохоронців, чоловіка затримали.

Наразі йому обрано запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту.

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