МЗС Молдови збирається викликати посла рф після погроз Сальдо вдарити по мосту через Дунай

Такі заяви є абсолютно неприйнятними, — заявили у МЗС Молдови.

Фото: bicycletouringpro.com

МЗС Молдови збирається викликати російського посла "на килим". Причина — погрози гауляйтера Володимира Сальдо вдарити по мосту через Дунай. Після вибухів на Чонгарському мосту колаборант заявив, що нібито "координати мостів на Одещині, в молдавських Джурджулештах відомі" і тому невдовзі буде "дуже серйозна відповідь".

У Молдові зазначили, що подібні заяви є абсолютно неприйнятними, повідомляє TVR Moldova.

"Такі заяви є абсолютно неприйнятними. Ми не потерпимо подібних висловлювань, спрямованих проти Республіки Молдова", - йдеться у повідомленні.

У МЗС заявили, що Міністерство закордонних справ та європейської інтеграції в екстреному порядку викличе голову дипломатичної місії рф в Республіці Молдова з вимогою "надати відповідні пояснення".

Нагадаємо, що 22 червня росіяни повідомили про пошкодження моста на адміністративному кордоні між Херсонською областю та Кримом поблизу Чонгара.

У розвідці України, коментуючи пошкодження моста, сказали, що зараз триває робота й вона буде продовжена.

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