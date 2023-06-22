Практика судов
Лента новостей
Блоги
Публикации
Заступниця міністра економіки Юлії Свириденко проігнорувала скарги бізнесу на корупцію у Нацагентстві з акредитації

У Міністра економіки Юлії Свириденко вирішили закрити очі на звернення бізнесу стосовно корупційних дій голови Національного агентства з акредитації Сергія Костюка.

Обменники будут штрафовать до 17 тысяч грн за незаконный отказ обменять валюту

Народные депутаты предлагают ввести штрафы для обменников за незаконный отказ или установление незаконных ограничений при покупке у граждан долларов или евро.

Кабмин опубликовал изменения по оплате труда госслужащих на прифронтовых территориях

Кабмин решил уточнить, что на полицейских и военнослужащих не распространяются повышенные оклады на территориях активных или возможных боевых действий.

Минюст предлагает изменить правила уплаты судебного сбора по делам о банкротстве, которые увеличат бюджет судебной власти

Бизнесу, находящемуся в судебных процедурах банкротства, могут предоставить право на освобождение от уплаты судебного сбора.

Во исполнение соглашения с МВФ: Депутаты поддержали законопроект об ограничениях на пересмотр госбюджета

Бюджетный комитет рекомендует депутатам одобрить за основу законопроект, которым в частности предлагается вернуть законодательные ограничения на внесение изменений в государственный бюджет.

  1. В Украине

МИД Молдовы собирается вызвать посла рф после угроз Сальдо ударить по мосту через Дунай

14:03, 22 июня 2023
Такие заявления абсолютно неприемлемы, — заявили в МИД Молдовы.
МИД Молдовы собирается вызвать посла рф после угроз Сальдо ударить по мосту через Дунай
Фото: bicycletouringpro.com

МИД Молдовы намерено вызвать российского посла "на ковер". Причина – угрозы гауляйтера Владимира Сальдо ударить по мосту через Дунай. После взрывов на Чонгарском мосту коллаборант заявил, что якобы "координаты мостов в Одесской области, в молдавских Джурджулештах известны" и поэтому вскоре будет "очень серьезный ответ".

В Молдове отметили, что подобные заявления абсолютно неприемлемы, сообщает TVR Moldova.

"Такие заявления абсолютно неприемлемы. Мы не потерпим подобных высказываний, направленных против Республики Молдова", - говорится в сообщении.

В МИД заявили, что Министерство иностранных дел и европейской интеграции в экстренном порядке вызовет главу дипломатической миссии рф в Республике Молдова с требованием "предоставить соответствующие объяснения".

Напомним, что 22 июня россияне сообщили о повреждении моста на административной границе между Херсонской областью и Крымом вблизи Чонгара.

В разведке Украины, комментируя повреждение моста, сказали, что сейчас идет работа и она будет продолжена.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua, на Twitter, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Следите за самыми актуальными новостями в наших группах в Facebook и Telegram.
Читайте также
Николай Хавронюк или Олег Рожнов: съезд ученых избирает члена Высшего совета правосудия, онлайн
Контакты

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Google+
Developed by Argentum IT Lab
Николай Хавронюк или Олег Рожнов: съезд ученых избирает члена Высшего совета правосудия, онлайн
Судебно-юридическая газета
Главное за день
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Яна Глущенко
    Яна Глущенко
    суддя Шостого апеляційного адміністративного суду