МИД Молдовы собирается вызвать посла рф после угроз Сальдо ударить по мосту через Дунай

Такие заявления абсолютно неприемлемы, — заявили в МИД Молдовы.

Фото: bicycletouringpro.com

МИД Молдовы намерено вызвать российского посла "на ковер". Причина – угрозы гауляйтера Владимира Сальдо ударить по мосту через Дунай. После взрывов на Чонгарском мосту коллаборант заявил, что якобы "координаты мостов в Одесской области, в молдавских Джурджулештах известны" и поэтому вскоре будет "очень серьезный ответ".

В Молдове отметили, что подобные заявления абсолютно неприемлемы, сообщает TVR Moldova.

"Такие заявления абсолютно неприемлемы. Мы не потерпим подобных высказываний, направленных против Республики Молдова", - говорится в сообщении.

В МИД заявили, что Министерство иностранных дел и европейской интеграции в экстренном порядке вызовет главу дипломатической миссии рф в Республике Молдова с требованием "предоставить соответствующие объяснения".

Напомним, что 22 июня россияне сообщили о повреждении моста на административной границе между Херсонской областью и Крымом вблизи Чонгара.

В разведке Украины, комментируя повреждение моста, сказали, что сейчас идет работа и она будет продолжена.

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