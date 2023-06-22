За взятку оказывал услуги по незаконной регистрации граждан: подозревается служащий Днепровского горсовета

В Днепропетровской области служащий Днепровского горсовета за денежное вознаграждение обеспечивал незаконную регистрацию граждан.

Фото: gp.gov.ua

В Днепропетровской области служащий Днепровского горсовета требовал взятку за незаконную регистрацию граждан. Об этом сообщает Офис Генерального прокурора.

По данным следствия, начальник отдела формирования и ведения реестра территориального общества Департамента административных услуг и разрешительных процедур Днепровского городского совета планировал заработать на незаконной регистрации граждан.

Так, установлено, что он требовал и получил 900 долларов США взятки за снятие с регистрации и регистрацию трех мужчин по определенному месту жительства в г. Днепре без соответствующих отметок Территориального центра комплектования и социальной поддержки о взятии на военный учет.

Продолжить свою преступную деятельность работнику горсовета не удалось – его задержали правоохранители.

В настоящее время мужчине сообщено о подозрении, решается вопрос об избрании ему меры пресечения.

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