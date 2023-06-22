Высший совет правосудия уволил трех судей в отставку

Судьи уволены в связи с подачей заявлений об отставке.

22 июня на заседании Высшего совета правосудия рассмотрены материалы об увольнении судей по общим обстоятельствам. Об этом говорится на сайте ВСП.

Принято решение уволить трех судей в связи с подачей заявлений об отставке, а именно:

Шембелян Викторию Сергеевну – с должности судьи Луганского окружного административного суда;

Кордюк Галину Тарасовну – с должности судьи Западного апелляционного хозяйственного суда;

Баглая Ивана Петровича – с должности судьи Черниговского апелляционного суда.

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