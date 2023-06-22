Вища рада правосуддя звільнила трьох суддів у відставку

Суддів звільнено у зв’язку з поданням заяв про відставку.

22 червня на засіданні Вищої ради правосуддя розглянуто матеріали щодо звільнення суддів за загальними обставинами. Про це йдеться на сайті ВРП.

Ухвалено рішення звільнити трьох суддів у зв’язку з поданням заяв про відставку, а саме:

Шембелян Вікторію Сергіївну – з посади судді Луганського окружного адміністративного суду;

Кордюк Галину Тарасівну – з посади судді Західного апеляційного господарського суду;

Баглая Івана Петровича – з посади судді Чернігівського апеляційного суду.

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