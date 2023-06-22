За хабаря надавав послуги з незаконної реєстрації громадян: підозрюється службовець Дніпровської міськради

На Дніпропетровщині службовець Дніпровської міськради за грошову винагороду забезпечував незаконну реєстрацію громадян.

Фото: gp.gov.ua

На Дніпропетровщині службовець Дніпровської міськради вимагав хабар за незаконну реєстрацію громадян. Про це повідомляє Офіс Генерального прокурора.

За даними слідства, начальник відділу формування та ведення реєстру територіальної громади Департаменту адміністративних послуг та дозвільних процедур Дніпровської міської ради планував заробити на незаконній реєстрації громадян.

Так, встановлено, що він вимагав та отримав 900 доларів США хабара за зняття з реєстрації та реєстрацію трьох чоловіків за певним місцем проживання у м. Дніпро без відповідних відміток Територіального центру комплектування та соціальної підтримки про взяття на військовий облік.

Продовжити свою злочинну діяльність працівнику міськради не вдалося – його затримали правоохоронці.

Наразі чоловіку повідомлено про підозру, вирішується питання про обрання йому запобіжного заходу.

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