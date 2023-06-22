Директором Правительственного офиса координации европейской интеграции стал экс-член ВККС Александр Ильков

Александр Ильков, ранее работавший в Администрации Президента и являвшийся членом ВККС, возглавит Правительственный офис координации европейской и евроатлантической интеграции.

В Украине назначен директор Правительственного офиса координации европейской и евроатлантической интеграции. Как сообщило Правительство, им стал Александр Ильков.

Отметим, в 2009 году Президент Виктор Ющенко назначил тогда заместителя Руководителя Службы обеспечения связей с Конституционным Судом Украины и представительства интересов Президента Украины, созданных им вспомогательных органов и служб в судах общей юрисдикции Украины Секретариата Президента Украины Александра Илькова членом Высшей квалификационной комиссии Украины (ВККС).

Также Александр Ильков работал в должности заместителя руководителя Главного управления по вопросам конституционно-правовой модернизации Администрации Президента Украины, в Верховном Суде Украины (ВСУ) – возглавлял отдел обеспечения деятельности председателя ВСУ, был советником председателя ВСУ.

Значительную часть своего профессионального пути посвятил направлениям законотворческой и регуляторной практики, в частности, в сфере имплементации международно-правовых обязательств Украины.

«Рада, что Александр Ильков присоединился к нашей команде. Перед Правительственным Офисом стоят сегодня как никогда важные задачи быть драйвером евроинтеграционных процессов, не только координировать, но и быть источником содержания. Солидный юридический и менеджерский опыт Александра Илькова, уверена, усилит Офис для эффективного выполнения поставленных задач», – заявила Ольга Стефанишина, представляя нового генерального директора коллектива Правительственного офиса.

У Александра Илькова звание «Заслуженный юрист Украины».

Правительственный офис осуществляет координацию деятельности органов исполнительной власти по системному планированию и выполнению мероприятий государственной политики в соответствии с обязательствами Украины в сферах европейской и евроатлантической интеграции.

Автор: Наталья Мамченко

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