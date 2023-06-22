Практика судов
Лента новостей
Блоги
Публикации
Заступниця міністра економіки Юлії Свириденко проігнорувала скарги бізнесу на корупцію у Нацагентстві з акредитації

У Міністра економіки Юлії Свириденко вирішили закрити очі на звернення бізнесу стосовно корупційних дій голови Національного агентства з акредитації Сергія Костюка.

Обменники будут штрафовать до 17 тысяч грн за незаконный отказ обменять валюту

Народные депутаты предлагают ввести штрафы для обменников за незаконный отказ или установление незаконных ограничений при покупке у граждан долларов или евро.

Кабмин опубликовал изменения по оплате труда госслужащих на прифронтовых территориях

Кабмин решил уточнить, что на полицейских и военнослужащих не распространяются повышенные оклады на территориях активных или возможных боевых действий.

Минюст предлагает изменить правила уплаты судебного сбора по делам о банкротстве, которые увеличат бюджет судебной власти

Бизнесу, находящемуся в судебных процедурах банкротства, могут предоставить право на освобождение от уплаты судебного сбора.

Во исполнение соглашения с МВФ: Депутаты поддержали законопроект об ограничениях на пересмотр госбюджета

Бюджетный комитет рекомендует депутатам одобрить за основу законопроект, которым в частности предлагается вернуть законодательные ограничения на внесение изменений в государственный бюджет.

  1. Публикации
  2. / В Украине

Директором Правительственного офиса координации европейской интеграции стал экс-член ВККС Александр Ильков

14:12, 22 июня 2023
Александр Ильков, ранее работавший в Администрации Президента и являвшийся членом ВККС, возглавит Правительственный офис координации европейской и евроатлантической интеграции.
Директором Правительственного офиса координации европейской интеграции стал экс-член ВККС Александр Ильков

В Украине назначен директор Правительственного офиса координации европейской и евроатлантической интеграции. Как сообщило Правительство, им стал Александр Ильков.

Отметим, в 2009 году Президент Виктор Ющенко назначил тогда заместителя Руководителя Службы обеспечения связей с Конституционным Судом Украины и представительства интересов Президента Украины, созданных им вспомогательных органов и служб в судах общей юрисдикции Украины Секретариата Президента Украины Александра Илькова членом Высшей квалификационной комиссии Украины (ВККС).

Также Александр Ильков работал в должности заместителя руководителя Главного управления по вопросам конституционно-правовой модернизации Администрации Президента Украины, в Верховном Суде Украины (ВСУ) – возглавлял отдел обеспечения деятельности председателя ВСУ, был советником председателя ВСУ.

Значительную часть своего профессионального пути посвятил направлениям законотворческой и регуляторной практики, в частности, в сфере имплементации международно-правовых обязательств Украины.

«Рада, что Александр Ильков присоединился к нашей команде. Перед Правительственным Офисом стоят сегодня как никогда важные задачи быть драйвером евроинтеграционных процессов, не только координировать, но и быть источником содержания. Солидный юридический и менеджерский опыт Александра Илькова, уверена, усилит Офис для эффективного выполнения поставленных задач», – заявила Ольга Стефанишина, представляя нового генерального директора коллектива Правительственного офиса.

У Александра Илькова звание «Заслуженный юрист Украины».

Правительственный офис осуществляет координацию деятельности органов исполнительной власти по системному планированию и выполнению мероприятий государственной политики в соответствии с обязательствами Украины в сферах европейской и евроатлантической интеграции.

Автор: Наталья Мамченко

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua, на Twitter, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Следите за самыми актуальными новостями в наших группах в Facebook и Telegram.
Читайте также
Николай Хавронюк или Олег Рожнов: съезд ученых избирает члена Высшего совета правосудия, онлайн
Контакты

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Google+
Developed by Argentum IT Lab
Николай Хавронюк или Олег Рожнов: съезд ученых избирает члена Высшего совета правосудия, онлайн
Судебно-юридическая газета
Главное за день
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Яна Глущенко
    Яна Глущенко
    суддя Шостого апеляційного адміністративного суду