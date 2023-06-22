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ВСП временно отстранил судью Ленинского районного суда Полтавы Юрия Новака от осуществления правосудия

14:11, 22 июня 2023
ВСП временно отстранила судью от осуществления правосудия в связи с привлечением к уголовной ответственности до вступления в законную силу приговора суда или закрытия уголовного производства.
ВСП временно отстранил судью Ленинского районного суда Полтавы Юрия Новака от осуществления правосудия
Источник фото: poltava.to

Высший совет правосудия удовлетворил ходатайство заместителя Генерального прокурора – руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры Александра Клименко и временно отстранила судью Ленинского районного суда города Полтавы Новака Юрия Дмитриевича от осуществления правосудия в связи с привлечением к уголовной ответственности до вступления в законную силу приговора суда или закрытия уголовного производства.

«Юрій Новак обвинувачується у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого частиною третьою статті 190, частиною другою статті 15, частиною четвертою статті 27, частиною третьою статті 369, частиною першою статті 366-2 Кримінального кодексу України, тобто у шахрайстві, а саме заволодінні чужим майном шляхом обману, вчиненому у великих розмірах; підбурюванні до закінченого замаху на надання неправомірної вигоди службовій особі, яка займає відповідальне становище, за вчинення нею в інтересах третьої особи дії з використанням наданої влади та службового становища; умисному внесенні суб’єктом декларування завідомо недостовірних відомостей до декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування.

Ухвалою Вищого антикорупційного суду від 22 серпня 2022 року до підозрюваного Новака Ю.Д. застосовано запобіжний захід у вигляді застави із покладенням обов’язків строком до 22 жовтня 2022 року.

7 квітня 2023 року до Вищого антикорупційного суду надійшов обвинувальний акт за обвинуваченням Новака Ю.Д. у вчиненні вказаного кримінального правопорушення.

Наразі розгляд судової справи за обвинуваченням Новака Ю.Д. не завершено», - сказано в сообщении ВСП. 

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