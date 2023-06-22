На пропавшем в Атлантическом океане батискафе с миллиардерами на борту закончился кислород

Прошло 96 критических часов, с тех пор как батискаф «Титан» с пятью туристами на борту исчез в Атлантическом океане

Фото: oceangate.com

У туристов на батискафе «Титан», пропавшем в Антлантическом океане, закончились запасы кислорода. С момента погружения судна прошло более 96 часов. Об этом сообщает Sky News.



После того, как батискаф, на котором туристы отправились посмотреть на обломки лайнера «Титаник», исчез, власти США заявили, что запасов кислорода на судне хватит на четыре дня.



Береговая охрана США сказала, что воздух в подводном аппарате закончится в 14.08 по киевскому времени. Однако если туристы прилагали усилия, чтобы сохранить кислород, то его может хватить подольше.



Даже если «Титан» найдут в ближайшие минуты, то потребуется время, чтобы его поднять, что также уменьшает шансы на спасение пяти подводных туристов.



Напомним, на борту батискафа находились британский миллиардер и исследователь Хэмиш Гардинг, 58 лет, президент авиационной компании Action Aviation; опытный французский исследователь Поль-Анри Наржоле, 73 года, возглавивший около 50 экспедиций на Титаник; 48-летний бизнесмен из Пакистана Шахзада Давуд и его 18-летний сын Сулеман, а также Стоктон Раш, глава OceanGate.



Ранее сообщалось, что батискаф с пятью туристами исчез в Атлантике 19 июня.

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