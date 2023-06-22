Світ знайде, як ліквідувати Путіна, якщо він не припинить ядерні погрози, — Зеленський

На думку президента, небезпечним є те, що Путін транспортував відповідну зброю на територію Білорусі.

Президент Володимир Зеленський вважає, що світ не допустить, щоб Путін застосував ядерну зброю проти України. Про це глава держави зазначив у інтерв’ю ВВС.

«Я вважаю, що якщо він не припинить погрожувати світу ядерною зброєю, світ знайде формат, як позбавити його життєдіяльності. Це дуже небезпечно, і тому він обережно робить ці меседжі», — зазначив Зеленський.

Президент додав, що вважає небезпечним близьке оточення Путіна, яке постійно піднімає тему ядерного удару.

Також, на його думку, небезпечним є те, що Путін транспортував відповідну зброю на територію Білорусі.

Водночас глава держави вважає, що російський диктатор на сьогодні не готовий це зробити, «тому що думає про своє життя», і «дуже любить» його.

Як повідомляла «Судово-юридична газета», Президент України Володимир Зеленський після доповіді розвідки та СБУ записав звернення, де повідомив, що росія готує терористичний акт з викидом радіації на Запорізькій АЕС.

У Міністерстві охорони здоров’я опублікували алгоритм дій у разі радіаційної аварії.

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