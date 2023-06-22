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Мир найдет, как ликвидировать Путина, если он не прекратит ядерные угрозы, — Зеленский

17:56, 22 июня 2023
По мнению президента, опасно то, что Путин транспортировал соответствующее оружие на территорию Беларуси.
Мир найдет, как ликвидировать Путина, если он не прекратит ядерные угрозы, — Зеленский

Президент Владимир Зеленский считает, что мир не допустит, чтобы Путин применил ядерное оружие против Украины. Об этом глава государства отметил в интервью ВВС.

«Я считаю, что если он не прекратит угрожать миру ядерным оружием, мир найдет формат, как лишить его жизнедеятельности. Это очень опасно, поэтому он осторожно делает эти месседжи», — отметил Зеленский.

Президент добавил, что считает опасным близкое окружение Путина, постоянно поднимающее тему ядерного удара.

Также, по его мнению, опасно то, что Путин транспортировал соответствующее оружие на территорию Беларуси.

В то же время глава государства считает, что российский диктатор на сегодняшний день не готов это сделать, «потому что думает о своей жизни», и «очень любит» его.

Как писала «Судебно-юридическая газета», Президент Украины Владимир Зеленский после доклада разведки и СБУ записал обращение, где сообщил, что россия готовит террористический акт по выбросу радиации на Запорожской АЭС. Для этого все подготовлено.

В Министерстве здравоохранения был опубликован алгоритм действий в случае радиационной аварии. 

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