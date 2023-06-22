Мир найдет, как ликвидировать Путина, если он не прекратит ядерные угрозы, — Зеленский

По мнению президента, опасно то, что Путин транспортировал соответствующее оружие на территорию Беларуси.

Президент Владимир Зеленский считает, что мир не допустит, чтобы Путин применил ядерное оружие против Украины. Об этом глава государства отметил в интервью ВВС.

«Я считаю, что если он не прекратит угрожать миру ядерным оружием, мир найдет формат, как лишить его жизнедеятельности. Это очень опасно, поэтому он осторожно делает эти месседжи», — отметил Зеленский.

Президент добавил, что считает опасным близкое окружение Путина, постоянно поднимающее тему ядерного удара.

Также, по его мнению, опасно то, что Путин транспортировал соответствующее оружие на территорию Беларуси.

В то же время глава государства считает, что российский диктатор на сегодняшний день не готов это сделать, «потому что думает о своей жизни», и «очень любит» его.

Как писала «Судебно-юридическая газета», Президент Украины Владимир Зеленский после доклада разведки и СБУ записал обращение, где сообщил, что россия готовит террористический акт по выбросу радиации на Запорожской АЭС. Для этого все подготовлено.

В Министерстве здравоохранения был опубликован алгоритм действий в случае радиационной аварии.

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