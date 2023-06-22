Захватывали Луганщину и наступали на Николаев: суд вынес приговор троим боевикам

Двум боевикам назначили 15 лет тюремного заключения, еще одному – 8 лет, учитывая его содействие следствию.

Доказательная база, собранная следователями Службы безопасности Украины, позволила привлечь к ответственности еще трех предателей и боевиков террористических организаций «л/днр», которые воевали против Украины. Об этом сообщает СБУ.

Злоумышленники попали в плен украинских защитников во время боевых действий на восточном и южном фронтах, в том числе на Николаевском направлении.

По материалам СБУ, суд назначил двум боевикам 15 лет тюремного заключения, еще одному – 8 лет, учитывая его содействие следствию.

Одним из осужденных является заместитель командира так называемой «1 роты 248-го пехотного батальона лнр», еще с 2015 года воевавший против сил АТО.

В преддверии полномасштабного вторжения он присоединился к регулярным войскам рф.

А уже 24 февраля 2022 года пересек линию разграничения через реку Северский Донец и занял боевые позиции в районе поселка Долгое Алчевского района Луганщины.

Другой боевик с 2015 года воевал против украинских войск. Тогда он был в составе террористической группировки «Шум» так называемого «казачьего союза области войска Донского днр».

Впоследствии перешел в батальон «Восток» на «должность» стрелка, а в марте 2023 года «пополнил» ряды подразделения минобороны рф под названием «Шторм».

Еще одним злоумышленником является житель Луганска. В августе 2022 г. он прошел военную подготовку в одном из тренировочных центров российских оккупационных группировок.

Затем его назначили на должность стрелка в составе одной из воздушно-десантных дивизий вс рф.

Там он участвовал в боевых действиях против сил обороны на территории Николаевщины.

На основании собранных доказательств суд признал злоумышленников виновными по нескольким статьям Уголовного кодекса Украины:

– ч. 1, 2 ст. 111 (государственная измена);

– ч. 7 ст. 111-1 (коллаборационная деятельность);

– ч. 1 ст. 258-3 (участие в террористической организации).

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