Захоплювали Луганщину і наступали на Миколаїв: суд виніс вирок трьом бойовикам

Двом бойовикам призначили 15 років тюремного ув’язнення, ще одному – 8 років, враховуючи його сприяння слідству.

Доказова база, зібрана слідчими Служби безпеки України дозволила притягнути до відповідальності ще трьох зрадників і бойовиків терористичних організацій «л/днр», які воювали проти України. Про це повідомляє СБУ.



Зловмисники потрапили в полон українських захисників під час бойових дій на східному та південному фронтах, у тому числі на Миколаївському напрямку.



За матеріалами СБУ, суд призначив двом бойовикам 15 років тюремного ув’язнення, ще одному – 8 років, враховуючи його сприяння слідству.



Одним із засуджених є заступник командира так званої «1 роти 248-го піхотного батальйону лнр», який ще з 2015 року воював проти сил АТО.



Напередодні повномасштабного вторгнення він приєднався до регулярних військ рф.



А вже 24 лютого 2022 року перетнув лінію розмежування через річку Сіверський Донець і зайняв бойові позиції в районі селища Довге Алчевського району Луганщини.



Інший бойовик також з 2015 року воював проти українських військ. Тоді він був у складі терористичного угруповання «Шум» так званого «козачого союзу області війська Донського днр».



Згодом перейшов до батальйону «Восток» на «посаду» стрільця, а у березні 2023 року «поповнив» лави підрозділу міноборони рф під назвою «Шторм».



Ще одним зловмисником є мешканець Луганська. У серпні 2022 року він пройшов військову підготовку в одному з тренувальних центрів російських окупаційних угруповань.



Потім його призначили на посаду стрільця у складі однієї з повітряно-десантних дивізій зс рф.



Там він брав участь у бойових діях проти Сил оборони на території Миколаївщини.



На підставі зібраних доказів суд визнав зловмисників винними за декількома статтями Кримінального кодексу України:

- ч. 1, 2 ст. 111 (державна зрада);

- ч. 7 ст. 111-1 (колабораційна діяльність);

- ч. 1 ст. 258-3 (участь у терористичній організації).

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